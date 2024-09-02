Bugün Okullu Olduk!

Kayseri'de okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerinin okula uyum sürecinin başlamasıyla beraber eğitim öğretim dönemi başladı.

Bugün Okullu Olduk!
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerinin okula uyum sürecinin başlamasıyla beraber eğitim öğretim dönemi başladı.

Okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri bugün okulları ile tanıştı. Uyum süreci kapsamında sınıflarıyla buluşan öğrenciler; öğretmenleri ve sınıf arkadaşları ile tanıştı. Velileri tarafından okullarına bırakılan öğrencilerin heyecanlı olduğu gözlendi.

Melikgazi ilçesinde bulunan Malazgirt İlkokulu’nda da sabahın erken saatlerinde okula gelen öğrenciler, 1 hafta sürecek olan uyum sürecine başladı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Bugün Okullu Olduk!
Bugün Okullu Olduk!
Bilgisayar tamircisi kardeşlerden elektrik faturasını 8'de 1'e indirecek buluş
Bilgisayar tamircisi kardeşlerden elektrik faturasını 8'de 1'e indirecek buluş
Kıranardı sakinleri, geleneksel pilav şenliğinde buluştu
Kıranardı sakinleri, geleneksel pilav şenliğinde buluştu
Uzmanı uyardı: '35 yaşın üstünde doğurganlık anatomik olarak düşüyor'
Uzmanı uyardı: '35 yaşın üstünde doğurganlık anatomik olarak düşüyor'
Keskin nişancı tüfeği bulundu, 14 kişi gözaltına alındı
Keskin nişancı tüfeği bulundu, 14 kişi gözaltına alındı
Narkotik operasyonunda 10 kişi tutuklandı
Narkotik operasyonunda 10 kişi tutuklandı