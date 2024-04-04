Bunalıma giren polis memuru intihar etti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen polis memuru, beylik tabancası ile intihar ederek yaşamına son verdi.

Bunalıma giren polis memuru intihar etti
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen polis memuru, beylik tabancası ile intihar ederek yaşamına son verdi.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru O.U., girdiği bunalıma sonucu Seyrani Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde bulunan oturduğu binanın önünde beylik tabancası ile intihar etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan O.U., kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen O.U., Nevşehir’e bağlı Kozaklı ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunalıma giren polis memuru intihar etti
Bunalıma giren polis memuru intihar etti
Bunalıma giren polis memuru intihar etti
Bunalıma giren polis memuru intihar etti
İHA
Kayseri Gündem

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