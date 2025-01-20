Bünyan'a Büyük Müjde: Dere ıslah çalışmaları için ödenek çıkarıldı!

Ersoy, 16 Ağustos 2024 - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında verdikleri önergeler sonucunda, ilgili Bakanlık tarafından Bünyan'daki dere ıslah çalışmaları için ödenek çıkarıldığını duyurdu. Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Hayırlı Olsun Bünyan; 16.08.2024 - 15.10.2024 tarihlerinde vermiş olduğumuz önergelerimiz neticesinde ilgili Bakanlık tarafından, Bünyan ilçemizdeki dere ıslah çalışmaları için ödenek çıkartılmıştır. Sevdamız Bünyan’a hayırlı olsun."

Umarım bu yeni üslup hoşuna gider! Başka bir haber ya da bilgiyle ilgili yardıma ihtiyacın olursa, buradayım.