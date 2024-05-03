Bünyan Cennet Yiğit Ortaokulu son 16'ya kaldı
Okullar arası Küçükler Basketbol Grup maçlarında il birincisi olan Bünyan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu, Gaziantep'te oynanan müsabakalarda 2'de 2 yaparak son 16'ya kaldı.
Kayseri şampiyonu olduktan sonra Sivas'ta yapılan grup müsabakalarına giden Bünyan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu burada başarılı olarak yarıfinallere kaldı. Gaziantep'te oynanan müsabakalarda 2'de 2 yapan Bünyan ekibi son 16'ya kaldı. Bünyan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu, Cumartesi günü oynanacak olan müsabakayı kazanırsa adını Türkiye Finalleri'ne yazdıracak.
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