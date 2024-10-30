Bünyan'da 100 milyon TL'lik yol ve asfalt çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki en önemli alanlardan olan ulaşım konusunda, yolların konfor ve güvenliğini arttırmaya yönelik çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Bünyan’ın merkezini mahallelere bağlayan grup yollarında faaliyetler geçekleştiren Büyükşehir, 22 kilometrelik mesafede, 100 milyon TL’ye mal olan 40 bin ton sıcak asfaltın kullanılacağı yol çalışması başlattı.

Kent merkezindeki ulaşım güvenliği ve konforunu ilçelerde de en üst seviyeye ulaştıracak yatırımlarına devam eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Bünyan ilçesinde birden çok mahalleyi birbirine ve ilçe merkezine bağlayan, trafik hacmi yüksek, grup yolu olarak ifade edilen önemli bir ulaşım aksında yol yapım ve sıcak asfalt çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Karacaören, İğdecik ve Musaşeyh yolunda 20 personel ile hummalı bir şekilde faaliyetler sürüyor

Proje kapsamında Kayseri-Sivas il yolunun Sivas istikameti üzerindeki Sultanhanı yakınlarında bulunan Bünyan sapağından başlayıp, Karacaören, İğdecik ve Musaşeyh mahallelerinden geçerek Bünyan ilçe merkezine uzanan yaklaşık 22 kilometrelik güzergâhta çalışmalar planlandı. Anılan yol güzergâhında Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca, öncelikle ilgili kurumlarla koordineli olarak altyapı ve sanat yapıları imalatları gerçekleştirilip, yol genişletme çalışmaları yapılıp, gerekli yerlere kapalı menfezler ve büyük çapta drenaj boruları yerleştirildi ve serilen sıcak asfaltın uzun ömürlü olması için zemin iyileştirme çalışmaları yapıldı. Toplam uzunluğu 22 kilometre olan yolun altyapısı hazırlanan 1’inci etap 8,5 kilometrelik kesiminde sıcak asfalt yapım çalışmasına başlandı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, yaklaşık 20 personel ile hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

100 milyon TL maliyetli yatırımda 40 bin ton sıcak asfalt kullanılıyor

Proje tamamlandığında sık sık deformasyona uğrayan ve kullanım ömrünü tamamlamış yol kaplaması yenilenerek, ulaşımda konfor ve güvenliğin yanı sıra bakım onarım maliyetlerinde ciddi oranda azalma sağlanmış ve araç emisyonu kaynaklı çevresel kirlilik asgari seviyeye indirilmiş olacak. Yaklaşık 22 kilometrelik güzergâhta birden çok yerleşim yeri ile nüfusu ilgilendiren ve sezon içerisinde tamamlanması planlanan söz konusu çalışma kapsamında yaklaşık 40 bin ton sıcak asfalt kullanılacak. Gerçekleştirilen yatırımın maliyeti 100 milyon TL olarak belirlendi.