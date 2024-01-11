Bünyan'da 136 milyon TL'lik asfalt

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Bünyan ziyareti çerçevesinde, büyükşehir belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Devlet Hastanesi yol düzenleme ve yenileme çalışmalarını ve Karakaya yolunda devam eden sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.

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  • 11.01.2024 15:15
  • Güncelleme: 11.01.2024 16:45
Bünyan'da 136 milyon TL'lik asfalt
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Bünyan ziyareti çerçevesinde, büyükşehir belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Devlet Hastanesi yol düzenleme ve yenileme çalışmalarını ve Karakaya yolunda devam eden sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ilçelerde ulaşım konforunu artıracak ve sürücülere daha güvenli ulaşım imkânı tanıyacak yatırımlarını sürdürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından elverişli hava şartlarını fırsat bilinerek Bünyan ilçe merkez ve mahallelerinde altyapı yenilenmesinden kaynaklı ve ekonomik ömrünü tamamlamasına bağlı bozulan yollarda sıcak asfalt çalışmaları yapılıyor. Ekipler; Bünyan ilçesi İnönü Mahallesi’nde 2 bin 700 ton, Yavuz Selim Mahallesi Bünyan Devlet Hastanesi ve bağlantı yollarında 3 bin ton ve Bünyan ilçesi Karakaya mahallesi 5 bin ton sıcak asfalt serimi yaptı. Kayseri’deki yerel yönetim hizmetlerini sadece kent merkezi ile sınırlı tutmayan ve hiçbir ilçeyi ayrıştırmadan hizmet götüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçeleri ziyaret edip, yapılan yatırım ve hizmetleri yerinde incelemeye devam ediyor. Bu çerçevede, el dokuma halısı, gilaburusu ve eşsiz doğası ile ünlü olan Bünyan ilçesine adeta çıkarma yapan Başkan Büyükkılıç ilk olarak Bünyan Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Burada sağlık çalışanları ve vatandaşlarla sohbet eden Büyükkılıç, “Mübarek Regaib Kandili’nde Bünyan Devlet Hastanemizi ziyaret ederek, hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletip sağlık çalışanlarımızla sohbet ettik. Hastalarımıza acil şifalar diler, Regaib Kandillerini tebrik ederim” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, daha sonra Bünyan Devlet Hastanesi çevresinde yapımı tamamlanan yol düzenleme ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Büyükkılıç, Bünyan Devlet Hastanesi çevresinde yol düzenleme ve yenileme çalışmalarını tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Daha sonra Bünyan-Karakaya yolunda devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada; "Cenab-ı Allah’a şükürler olsun, merkezi ile taşrası ile Kayseri’mizi ihya etmeye, imar etmeye, hizmetlerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Çok şükür taşrada da sıcak asfaltı gördükçe vatandaşımız haklı olarak, yollarının standartlarının iyileştirilmesini, o bölgelere de hizmetin gelmesi yönündeki taleplerini haklı olarak bizlere iletiyorlar. Bizler de bu konuda üzerimize düşeni yapma yönünde irade gösteriyoruz” şeklinde konuştu. Son 4 yılda Bünyan ilçe merkezi ve mahallelerinde toplam 68 bin ton sıcak asfalt kullanıldığına vurgu yapan Büyükkılıç; “Her şeyden önce ekibi kutluyorum. Bünyan’ımıza son 4 yıl içerisinde 68 bin ton asfalt yapılmış durumda. Tam 136 milyon TL sırf asfalta harcanan para” dedi. Başkan Büyükkılıç, bu şehrin taşın, toprağına âşık olduklarını dile getiren, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Hizmetlerimizle insanlarımızı buluşturuyoruz. Her bir taşına, toprağına, bu şehrin aşığıyız. Karakaya’nın da yeri apayrıdır. Bize geçmişten beri sahip çıkan, dua eden, yanımızda yer alan canlarımıza, kardeşlerimize selamlar, sevgiler, saygılar gönderiyorum. Ayrıca mübarek kandillerini tebrik ediyorum. Üç ayların huzur getirmesini diliyorum. Cenab-ı Allah Recep’ine, Şaban’ına eriştirip, Ramazan’ına ulaştırsın diye dua ve temennide bulunuyorum. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Sırf Karakaya’mıza yapılan asfaltımız 5 bin ton, hayırlı, uğurlu olsun. Burhaniye ve Kardeşler köyümüzün de talebini yerine getirecek arkadaşlarımız.”

İlçe sakinlerinin sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaşan Büyükkılıç’a ilçe gezisi esnasında Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, Fen İşleri Daire Başkanı Yasin Harmancı, AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç da eşlik etti.

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İHA

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