Bünyan'da Çiftçilere Destek

Bünyan'da yıl içerisinde doğal afetlerden zarar gören çiftçilere buğday tohumlukları dağıtımı gerçekleştirildi.

Bünyan'da Çiftçilere Destek
Kayseri GündemEditör

Bünyan’da yıl içerisinde doğal afetlerden zarar gören çiftçilere buğday tohumlukları dağıtımı gerçekleştirildi.

Bünyan’da doğal afetlerden zarar gören çiftçilere, zararlarının giderilmesi adına Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen tohumluk dağıtımı yapıldı. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin’in öncülüğünde dağıtımı yapılan tohumluklar çiftçiler tarafından teslim alındı.

Dağıtım sonrası ilçe çiftçilerin istek ve taleplerini dinleyen Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin; "Zarar gören çiftçilerimize bir kez daha geçmiş olsun diliyorum. Bu tarz zararların tekrar yaşanmamasını temenni ediyor, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyorum" dedi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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