Bünyan'da iftar yapan Büyükkılıç: 'Yine 17-0 olarak Kayserimize hizmet edeceğiz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesi Akmescit Mahallesi’nde düzenlenen iftar programına katıldı. Programda konuşan Başkan Büyükkılıç, “Elhamdülillah güçlü bir teşkilatız, güçlü bir aileyiz, biz Cumhuruz. Hizmeti önemserseniz, hizmet burada” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın bu seferki durağı halısı, gilaburusu, Sultanhanı, Karatay Kervansarayı ve Kayabaşı cam terası ile meşhur Bünyan ilçesi oldu. Başkan Büyükkılıç, Bünyan Akmescit Mahallesi’nde düzenlenen programa katılarak, Bünyanlılarla iftar sofrasında buluştu. Akmescit Mahallesi’nde düzenlenen iftar programına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Bünyan Belediye Başkan Adayı Selahattin Metin ve Bünyanlı vatandaşlar katıldı. Vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, salonda masaları tek tek dolaşarak Bünyanlılarla sohbet etti ve hayırlı Ramazanlar diledi. İftar programında konuşan Başkan Büyükkılıç; "Elhamdülillah güçlü bir teşkilatız, güçlü bir aileyiz, biz Cumhuruz. Nasıl ki Ankara’da Sayın Cumhurbaşkanımızla bilge insan Devlet Bahçeli el ele, gönül gönle bir aradaysa burada bizler el ele gönül gönle inşallah ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında vatanına, milletine, devletine, inancına sahip çıkan anlayış içerisinde kenetlenmeye devam ediyoruz” dedi. Çifte bayram temennisinde bulunan Büyükkılıç, “Bizi burada bağrınıza bastınız, misafir ettiniz, sofranızı paylaştınız. Ramazan ayının feyzinden, bereketinden istifade ederek gönül insanlarının sofrasında olduk. Allah kabul etsin. İnşallah Kadir Gecesi’ne, bayramına eriştirirken bizlere hep beraber çifte bayramı yaşatsın diye dua ve temennide bulunuyorum” şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç, Bünyanlılara desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Bugüne kadar bizlere vermiş olduğunuz desteklerden dolayı minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Akmescit’imizin, Bünyan’ımızın bizlere olan sahip çıkma duygusu, yerli ve milli anlayışın sahibi olması asla göz ardı edilemez. Biz sizlere minnettarız. Tabi çevre köylerden gelen canlarımız, kardeşlerimiz de var. Onları da bağrımıza basıyoruz” ifadelerini kullandı. Yine 17-0 başarısını elde ederek Kayseri’ye hizmet edeceklerini belirten Büyükkılıç; "Allah’a şükürler olsun bir seçim dönemini huzur içerisinde geçiriyoruz. İnşallah 17-0 olan Cumhur İttifakı’mızın Kayseri’deki başarısını bu dönem daha da yüksek oylarla yine 17-0 olarak yüzümüz ak olarak Kayseri’mize, Bünyan’ımıza hep beraber hizmet edeceğiz. Buraya gelirken kendi evimize geliyor gibi geliyoruz. İnsanlara hizmet etmek için çırpınan bir belediye başkanı adayımız, inşallah başkanımız Selahattin kardeşimiz var. El ele, gönül gönle vereceğiz, kenetleneceğiz. Ne gerekiyorsa onu yapacağız” diye konuştu. Daha önce vatandaşların istekleri doğrultusunda hayata geçirilen hizmetlerden söz eden Büyükkılıç, su ile ilgili gerekli çalışmayı yaptıklarını ve ulaşımla ilgili beklentiye de cevap vereceklerini ifade ederek, “Yeni dönemde sadece Bünyan’ımızın değil değişik ilçelerimizin, çevredeki beldelerimizin beklentileri var, bunun farkındayız. Kardeşlerimiz üzerinde çalışıyor. Kayseri genelinde bir değerlendirme yaparak kilometre esasına göre ilçelerimizi, beldelerimizi bu sürecin içerisine dâhil edeceğiz. Bir mağduriyet oluşturmayacağız. Bu konu da gündemimizde” şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç, Akmescit’in doğal gaz beklentisinin en tabi hakları olduğunu dile getirdi ve doğal gazın Akmescit ile birlikte diğer mahallelere de geleceğini söyleyerek, “Hizmeti önemserseniz, hizmet burada. Biz hizmet belediyeciliği yapıyoruz. Kayseri Büyükşehir’in önderliğinde Selahattin kardeşimle el ele, Ankara’nın da desteğiyle hizmet burada, Cumhur’da” ifadelerinde bulundu. Kayserililere destekleri için minnet duyduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, vatandaşların milletvekilliği yaptığında kendisine sahip çıktığını, Melikgazi’yi Melikgazi yaptığında sahip çıktığını, ardından Büyükşehir Belediyesi’nde başkanlık yaptığını ve gecesini gündüzüne kattığını, mesai kavramı gözetmeksizin çalıştığını paylaşarak, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Şehrine sevdalı, insanlara hizmete sevdalı, durmak yok, koşmayı bilen, gecesi gündüzü olmayan, yıllık izin nedir bilmem, tatil nedir bilmem, kamu hakkını gözeterek, yetim hakkını gözeterek, kimsesizin kimsesi olma anlayışı içerisinde kimseyi ayrıştırmadan Allah’a şükür herkese hizmet ettim. 5 yıl içerisinde 30 Büyükşehir arasında yatırıma en çok pay ayıran şehir Kayseri. 1 numara. Gücümüzü önce Allah, sonra sizden alıyoruz. Gücümüzü Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşlarından alıyoruz. Gücümüzü yerli ve milli anlayışın sahibi gerçekten bilge insan Devlet Bahçeli ve onun güzel ekibinden alıyoruz. Gücümüzü, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır diyen bu cennet vatan uğruna şehit olan şehitlerimizden alıyoruz. Biz de bu emaneti geleceğe taşıyacağız.”

Konuşmasında, “Biz sizlerin hizmetkârıyız” diyen Büyükkılıç, diğer şehirlerdeki vatandaşların ‘git de Kayseri’yi gör’ dediklerini hatırlatarak tecrübenin, samimiyetin, tevazu içerisinde hizmetin burada olduğunu vurguladı. Konuşmasının sonunda kadınlara da seslenen ve destek beklediğini dile getiren Büyükkılıç, “Hanımefendiler başarının sırrı sizlersiniz, sizler bizim Hatice annelerimiz, bizlerin Ayşe anneleri, Gevher Nesibe Sultanları, Hunat Hatunlarısınız” ifadelerini kullandı. MHP Milletvekili Baki Ersoy da 31 Mart 2024 seçimleri için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydederek, şunları söyledi;

"Burada çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım Memduh Ağabeyimiz varken, sözlerimi çok uzatmayacağım. Yapılacak ne varsa Cumhur İttifakı yapar. Siz bunu bilin yeter. Siz bize 14 Mayıs 2023 tarihinde bir yetki daha verdiniz. Cumhur İttifakı olarak bu ülkeyi yönetin dediniz. Ve öyle oldu. Merkezi hükümetle, ilgili bakanlıklarımızla, Büyükşehrimizin gücüyle Allah nasip ederse Kayseri’mizde yerel hizmet manasında yapamayacağımız, hayata geçiremeyeceğimiz hiçbir proje bulunmamaktadır. Anket sonuçları geldi. Allah nasip edersen rekor oyla Cumhur İttifakı kazanıyor.”

Cumhur İttifakı Bünyan Belediye Başkan Adayı Selahattin Metin ise Bünyan’ın altın çağını yaşayacağına vurgu yaparak; "Değerli hemşehrilerim sizlere teşekkür ediyorum. Bizleri mahcup etmediniz. İnşallah 31 Mart’ta burada Cumhur İttifakı’na rekor oy vererek, bizleri gururlandıracaksınız. Selahattin Metin olarak, Cumhur İttifakı Bünyan Belediye Başkan Adayı olarak, sizlerin kardeşlerinizim, evladınızım. Benim belediye başkanlığım dönemimde Bünyan’ımın bütün köyleri önce Allah’ın izniyle sonra Cumhur İttifakı’ndan aldığım güçle altın çağını yaşayacaklar. Söz veriyorum” şeklinde konuştu.