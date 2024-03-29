Kayseri Adliyesi seçimler için hazırlandı

Türkiye yerel yöneticilerini seçmek üzere 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek. Seçime günler kala 1 milyon 89 bin 710 kişinin oy kullanacağı Kayseri'de de hazırlıklar tamamlandı.

Kayseri Adliyesi seçimler için hazırlandı
Kayseri GündemEditör

Türkiye yerel yöneticilerini seçmek üzere 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek. Seçime günler kala 1 milyon 89 bin 710 kişinin oy kullanacağı Kayseri’de de hazırlıklar tamamlandı.

İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına 29 Mart Cuma günü teslim edilecek. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimlerde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.

Kayseri’de ise 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde 1 milyon 39 bin 710 kişi oy kullanacak.

Kayseri Adliyesi seçimler için hazırlandı
Kayseri Adliyesi seçimler için hazırlandı
Kayseri Adliyesi seçimler için hazırlandı
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Hunat Hatun İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Kayseri'yi gururlandıran başarı
Hunat Hatun İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Kayseri'yi gururlandıran başarı
Başkan Büyükkılıç, kale surlarından Kayseri'ye mesaj verdi
Başkan Büyükkılıç, kale surlarından Kayseri'ye mesaj verdi
İlk yerli ve milli evirici Solarex Fuarı'nda görücüye çıkıyor
İlk yerli ve milli evirici Solarex Fuarı'nda görücüye çıkıyor
Ramazan çadırı, Kayserililerin iftardan sonraki uğrak mekanı oldu
Ramazan çadırı, Kayserililerin iftardan sonraki uğrak mekanı oldu
Kayseri'nin pastırma ve sucuk kültürü bu müzede yaşayacak
Kayseri'nin pastırma ve sucuk kültürü bu müzede yaşayacak
Arıkan'dan tüm parti mensuplarına 'değişim' çağrısı
Arıkan'dan tüm parti mensuplarına 'değişim' çağrısı