Bünyan'da okul yolları renklendirildi

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, belediye destekleri ile Genç Kızılay ekibi tarafından Neşeli Okul Yolum Projesi çerçevesine okul yolları ve duvarları renklendirildi.

Bünyan'da okul yolları renklendirildi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde, belediye destekleri ile Genç Kızılay ekibi tarafından Neşeli Okul Yolum Projesi çerçevesine okul yolları ve duvarları renklendirildi.

Proje dahilinde Yeni Süksün Mahallesi İlkokul ve Ortaokulu yollarına ve duvarlarına geleneksel oyun alanları oluşturularak renklendirme çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmaları sosyal medya hesaplarından paylaşan Bünyan Genç Kızılay; "Yeni Süksün ilk ve ortaokullarının bahçesinde Bünyan Belediyesi’nin başlatmış olduğu Neşeli Okul Yolum Projesi kapsamında boyama ve renklendirme çalışması yaptık. Desteklerinden dolayı Bünyan Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Metin’e ve ilçe esnaflarımızdan Ahmet Özbek’e teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.

Konu ile alakalı açıklama yapan Başkan Selahattin Metin ise; "Emeği geçen gönüllü arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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