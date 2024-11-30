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Bünyan'da sokak hayvanları için mama dağıtımı yapıldı

Bünyan'da soğuk havaların görülmesiyle birlikte Belediye ekipleri sokakta yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için mama dağıtımı gerçekleştirdi.

Bünyan'da sokak hayvanları için mama dağıtımı yapıldı
Kayseri GündemEditör

Bünyan’da soğuk havaların görülmesiyle birlikte Belediye ekipleri sokakta yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için mama dağıtımı gerçekleştirdi.

Bünyan Belediyesi ekipleri ilçe genelinde sokak hayvanlarına mama ulaştırarak, kış aylarında yiyecek sıkıntısı çeken can dostları unutmadı. Konu ile alakalı açıklama yapan Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin; "Bünyan Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüz tarafından doğadaki sahipsiz hayvanlar için belirli bölgelere mama ve ekmek dağıtımı gerçekleştirdik. Sosyal belediyecilik anlayışı ile her alanda çalışmalarımız devam ediyor. Hemşehrilerimizin de aynı anlayış içerisinde olmalarını ve her evin kapı önlerinde hayvanlarımız iç bir kap su bulundurmalarını rica ediyoruz” dedi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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