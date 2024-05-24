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Bünyan'da tespit ve bakım onarım çalışmaları sürüyor

Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yaşanan yağışlar, kış şartları, eskime, yıpranma gibi çeşitli nedenlerle bozulan yolların bakım, onarım ve yenilenmesi için çalışmalar sürüyor.

Bünyan'da tespit ve bakım onarım çalışmaları sürüyor
Kayseri GündemEditör

Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yaşanan yağışlar, kış şartları, eskime, yıpranma gibi çeşitli nedenlerle bozulan yolların bakım, onarım ve yenilenmesi için çalışmalar sürüyor.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin’in talimatı ile ilçe genelinde bozulan yollar ekipler tarafından taranıp, yerinde tespit yapılıyor. Ekiplerce bozulan ve yıpranan yollar için de gerekli çalışmalar yapılıyor. İlçe genelinde vatandaşların sorun yaşamaması için bozulan yolların tamir ve tadilatına başlandığını belirten Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin; "Hemşehrilerimizin mağduriyet ve sorun yaşamaması için ilçemiz genelinde başlattığımız çalışmaları aralıksız olarak sürdüreceğiz. Tespit ve çalışmalarımız hava şartları uygun olduğu sürece devam edecek" dedi.

Bünyan'da tespit ve bakım onarım çalışmaları sürüyor
Bünyan'da tespit ve bakım onarım çalışmaları sürüyor
Bünyan'da tespit ve bakım onarım çalışmaları sürüyor
Bünyan'da tespit ve bakım onarım çalışmaları sürüyor
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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