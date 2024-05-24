  • Haberler
  • Asayiş
  • Yoldan çıkan panelvan araç refüjdeki ağaca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Yoldan çıkan panelvan araç refüjdeki ağaca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan araç refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Yoldan çıkan panelvan araç refüjdeki ağaca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan araç refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada; M.Y. idaresindeki 38 AGK 945 plakalı Ford marka panelvan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada araç sürücüsü ile beraber M.Y. yaralanırken; ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolcuk koltuğunda oturan M.Y.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan panelvan araçta çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yoldan çıkan panelvan araç refüjdeki ağaca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Yoldan çıkan panelvan araç refüjdeki ağaca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

KOCAFEST'te öğrenciler tarafından tasarlanan robotlar yarışıyor
KOCAFEST’te öğrenciler tarafından tasarlanan robotlar yarışıyor
Kayseri'de hava şartları kenti olumsuz etkiledi 
Kayseri’de hava şartları kenti olumsuz etkiledi 
Menduh Uzunluoğlu: 'Yavaş, Pınarbaşı'nda umduğunu bulamadı'
Menduh Uzunluoğlu: 'Yavaş, Pınarbaşı'nda umduğunu bulamadı'
SMMMO'dan 'yatırım kararları' konferansı
SMMMO'dan 'yatırım kararları' konferansı
Yoldan çıkan panelvan araç refüjdeki ağaca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Yoldan çıkan panelvan araç refüjdeki ağaca çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
SP'li Arıkan: 'Biz seçimi kongre öncesinde zaten yapıyoruz'
SP'li Arıkan: 'Biz seçimi kongre öncesinde zaten yapıyoruz'