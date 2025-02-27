  • Haberler
  • Gündem
  • Bünyan'da Yeni Çuval Fabrikası İçin Yer Teslimi Gerçekleştirildi

Bünyan'da Yeni Çuval Fabrikası İçin Yer Teslimi Gerçekleştirildi

Bünyan'a yapılacak olan çuval fabrikasının yer teslimi gerçekleştirildi. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret ederek fabrikanın yer teslimi sürecini tamamladıklarını belirtti.

Bünyan'da Yeni Çuval Fabrikası İçin Yer Teslimi Gerçekleştirildi

Başkan Metin, ziyarette, Başkan Yardımcıları Yaşar Çakmak, Egemen Ulusoy, Belediye Meclis Üyeleri, MHP İlçe Başkanı Tevfik Düzen ve yönetimi, AK Parti İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç ve yönetimi, Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak ile birlikte yer aldı. Ziyaret sırasında Başkan Metin, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve ekibine misafirperverlikleri için teşekkür etti ve Bünyan’a yapılacak olan fabrikanın hayırlı olmasını diledi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Camilerinde Ramazan İklimi: 29 Camide 29 Teravih
Kayseri Camilerinde Ramazan İklimi: 29 Camide 29 Teravih
Hunat Camii'ne Ramazan Ayında teknik dokunuş
Hunat Camii'ne Ramazan Ayında teknik dokunuş
Forum AVM'de Bıçaklı Kavga: Anne ve 2 kızı hastaneye kaldırıldı
Forum AVM'de Bıçaklı Kavga: Anne ve 2 kızı hastaneye kaldırıldı
Bünyan'da Yeni Çuval Fabrikası İçin Yer Teslimi Gerçekleştirildi
Bünyan'da Yeni Çuval Fabrikası İçin Yer Teslimi Gerçekleştirildi
KASKİ Bilgi Güvenliği Yönetiminde Standartlarını Yeniden Tescilledi
KASKİ Bilgi Güvenliği Yönetiminde Standartlarını Yeniden Tescilledi
Ocak Ayında Kayseri'nin İhracat Rakamları Yükseldi
Ocak Ayında Kayseri’nin İhracat Rakamları Yükseldi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!