Bünyan'da Yeni Çuval Fabrikası İçin Yer Teslimi Gerçekleştirildi
Bünyan'a yapılacak olan çuval fabrikasının yer teslimi gerçekleştirildi. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaret ederek fabrikanın yer teslimi sürecini tamamladıklarını belirtti.
Başkan Metin, ziyarette, Başkan Yardımcıları Yaşar Çakmak, Egemen Ulusoy, Belediye Meclis Üyeleri, MHP İlçe Başkanı Tevfik Düzen ve yönetimi, AK Parti İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç ve yönetimi, Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak ile birlikte yer aldı. Ziyaret sırasında Başkan Metin, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve ekibine misafirperverlikleri için teşekkür etti ve Bünyan’a yapılacak olan fabrikanın hayırlı olmasını diledi.