KASKİ Bilgi Güvenliği Yönetiminde Standartlarını Yeniden Tescilledi

KASKİ, daha önce hizmet kalitesinden ödün vermeyerek ‘TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ almayı başarmıştı. Ayrıca, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı ‘ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi’ sertifikasını alarak uluslararası standartlara uygunluğunu kanıtlamıştı.

ISO/IEC 27001 Belgesi, KASKİ'nin yürüttüğü donanım bakım, teknik destek ve geliştirme, yazılım geliştirme ve destek, ağ yönetimi, internet sayfası ve yönetimi, e-posta, sistem odası ve sunucu yönetimi gibi çeşitli hizmetleri kapsıyor. Bu belge, verilerin dünya standartlarındaki güvenlik önlemleri alınarak korunduğunu, standartlara uygun olarak işlendiğini, arşivlendiğini ve süresi dolduğunda imha edildiğini doğruluyor.

Yenilenen belge ile KASKİ, bilişim sistemlerini kişilere bağımlı olmadan sistemli bir şekilde yönetmeye devam ederken, iş süreçlerinin sürekliliğini sağlıyor ve yasal gerekliliklerin yerine getirilerek uluslararası standartlara uygunluğunu sürdürüyor.