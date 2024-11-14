Bünyan'da yol çöktü

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde meydana gelen göçme üzerine ekipler yolu ulaşıma açmak için çalışmalara başladı.

Bünyan ilçesinin Pirahmet Mahallesi yolu üzerinde çökme yaşandı. Çökmenin ardından Bünyan Belediyesi ekipleri, yolu trafiğe kapattı. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin de haberi alınca olay yerinde incelemelerde bulundu. Başkan Metin; öncelikle yol güvenliğinin sağlanmasının ardından da çalışmalara hemen başlanılması talimatını verdi. Bünyan Belediyesi ekipleri çökme yaşanan yolda çalışmalara başladı. Yolun bir an önce yeniden trafiğe açılması için bölgede hummalı bir çalışma sürdürülüyor.

Çalışma hakkında açıklama yapan Başkan Selahattin Metin; "Pirahmet mahallemiz yolunda meydana gelen göçük, ekiplerimizin çalışmalarıyla onarılmaya ve genişletilmeye başlanmıştır. Söz verdiğimiz gibi kış ayları öncesi ilçemizin her noktasında tüm sorunları giderme yolunda çalışmalarımız devam ediyor" dedi.