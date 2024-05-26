Burcu Subatan Balkan Şampiyonu oldu
İzmir'de devam etmekte olan Balkan Büyükler Şampiyonası'nda Kayserili Burcu Subatan Balkan Şampiyonu oldu.
İzmir’de devam etmekte olan Balkan Büyükler Şampiyonası’nda Kayserili Burcu Subatan Balkan Şampiyonu oldu.
21 ülkeden 400 sporcunun mücadele ettiği Balkan Şampiyonasında 3000 m koşan sporcu Burcu Subatan 9:09.80’lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, altın madalyayı kazanan Burcu Subatan ve Antrenörü Bahar Doğan’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.