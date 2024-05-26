Burcu Subatan Balkan Şampiyonu oldu

İzmir'de devam etmekte olan Balkan Büyükler Şampiyonası'nda Kayserili Burcu Subatan Balkan Şampiyonu oldu.

Burcu Subatan Balkan Şampiyonu oldu
Kayseri GündemEditör

İzmir’de devam etmekte olan Balkan Büyükler Şampiyonası’nda Kayserili Burcu Subatan Balkan Şampiyonu oldu.

21 ülkeden 400 sporcunun mücadele ettiği Balkan Şampiyonasında 3000 m koşan sporcu Burcu Subatan 9:09.80’lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, altın madalyayı kazanan Burcu Subatan ve Antrenörü Bahar Doğan’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Burcu Subatan Balkan Şampiyonu oldu
Burcu Subatan Balkan Şampiyonu oldu
İHA
Kayseri Gündem

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