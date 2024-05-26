Türkiye ve Dünya Şampiyonu kuaför, meslektaşlarını puanladı

Kayseri’nin Develi ilçesinde kuaför olan ve Euro Cup çatısı altında kazandığı başarılar ile hafızalarda yer edinen Faruk Kafkas; düzenlenen uluslararası yarışmada jürilik görevini üstlendi.

2021 Türkiye, 2022 dünya şampiyonlukları ile bilinen ve saç kesim eğitmenliği yapan Faruk Kafkas; yine Euro Cup çatısı altında yapılan organizasyonda jüri olarak meslektaşlarını puanladı. "Yeni başarılara imza atmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullanan Faruk Kafkas; "Develi İlçesinde yaşıyorum. Geçtiğimiz günlerde uluslararası yarışmada jürilik görevini üstlenmiş bulunmaktayım. Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu olarak ve Eurp Cup çatısı altında mükemmel bir organizasyon gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıllarda hem Türkiye Şampiyonluğu hem de Dünya Şampiyonluğu olmak üzere mesleğimde güzel başarılara imza atmıştım. Daha sonrasında saç kesim eğitmeni olarak beni tanıdınız. Şuan ise değerli meslektaşlarımın kestiği saçları puanlayarak jürilik göreviyle yeni bir başarı elde etmiş bulunmaktayım. Bu başarıyı Euro Cup ailesinden değerli Başkanımız Gökhan Hamarat, Başkan Yardımcımız Murat Tatlı’ya ve Erkek Kuaför Sorumlusu Erkan Engin ağabeyime bir teşekkürü borç bilirim. Euro Cup ailesinde mükemmel işlere imza atmaya devam ederken emeği geçen, yarışmada bulunan, organizasyonumuza katılan bütün meslektaşlarıma teşekkür eder mesleki hayatlarında başarılar dilerim. Yeni başarılara imza atmaya devam ediyoruz" dedi.