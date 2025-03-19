Büsam Şehir Akademi Bahar Dönemi kayıtları devam ediyor

BÜSAM tarafından geleneksel hale getirilen Şehir Akademi, 2025 bahar döneminde de Kayserililere zengin içerikli birçok atölye ve seminer sunmaya hazırlanıyor.

Kayıtları başlayan ve son başvuru tarihi 1 Nisan olan 2025 Bahar Dönemi’nde, herkese açık ve ücretsiz etkinlikler ile programların yanı sıra seminerler ve atölyeler yüz yüze gerçekleştirilecek. Faaliyetlerde katılımcılara katılım belgesi verilecek.

Alanının uzmanları tarafından düzenlenecek atölyeler ve seminerler ile katılımcılara zengin bir içerik sunulacak 2025 Bahar Dönemi Atölyeleri’nde program şu şekilde belirlendi:

“Risalet Okumaları, Yusuf Yerli, Pazartesi 17.30-19.30 / Kavramlardan Paradigmalara Eleştirel Düşünce ve Sosyal Analiz Atölyesi, Prof. Dr. Celaleddin Çelik, Salı 17.30-19.30 / Modern Orta Doğu Okumaları Doç. Dr. Can Deveci, Salı 17.30-19.30 / Düşünce Atölyesi, Dursun Çiçek, Çarşamba 17.30-19.30 / Kentleşme ve Küreselleşme Atölyesi, Dr. Ahmet Baş, Çarşamba 17.30-19.30 / Kapitalizm ve Toplum Atölyesi, Doç. Dr. Aylin Yonca Gençoğlu, Perşembe 17.30-19.30 / Tematik Film Kuşağı, İsmail Doğu, Cuma 17.30-19.30 / Arkadaş Kelimeler Atölyesi, İlyas Aslan, Cumartesi 11.00-13.00 / Yazarlık Atölyesi, Mustafa İbakorkmaz, Cumartesi 17.30-19.30.”

Atölyeler, 7 Nisan 2025 Pazartesi’den itibaren 8 hafta sürecek. Millî Mücadele Müzesi’nde gerçekleşecek olan atölyelerde katılımcılar, uzman akademisyenlerden eğitimler alacak.

2025 Bahar Dönemi Çağdaş Okumalar Seminerleri Programı ise şu şekilde gerçekleşecek:

“Çağı İslamcılık Üzerinden Okumak, Prof. Dr. İsmail Kara, 12 Nisan 2025 Cumartesi 14.00-16.00 / Çağı Oryantalizm Üzerinden Okumak, Prof. Dr. Yücel Bulut, 19 Nisan 2025 Cumartesi 14.00-16.00 / Çağı Uluslararası İlişkiler Üzerinden Okumak, Prof. Dr. Mehmet Akif Okur, 26 Nisan 2025 Cumartesi 14.00-16.00 / Çağı Din ve Milliyetçilik Üzerinden Okumak, Prof. Dr. Şener Aktürk, 3 Mayıs 2025 Cumartesi 14.00-16.00 / Çağı Arkeoloji Üzerinden Okumak, Bülent Şahin Erdeğer, 10 Mayıs 2025 Cumartesi 14.00-16.00.”

Vatandaşlar, BÜSAM Şehir Akademi 2025 Bahar Dönemi ile ilgili detaylı bilgiye https://imsva91-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.kayseri.bel.tr&umid=3F2CC465-30AD-F006-B6B9-B4D49413E6B6&auth=1c533d6fc7080f18ba9fe3e150324650072c0854-fec72018d32a324bb58ccbe231afd3cd15d2a5e8 sitesinden erişebilecek, kayıt işlemlerini de gerçekleştirebilecek.