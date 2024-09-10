Büyük Aile Buluşması için İstanbul'a 2 otobüs kalkacak

Sapkın LGBT propagandası ve dayatmasına karşı tepkileri duyurmak amacıyla yapılan "Büyük Aile Buluşması'nın üçüncüsü için geri sayım başladı.

Büyük Aile Platformu, "Dursun Bu Hayasızca Akın" sloganıyla hayata geçirilecek 'Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüşün' 15 Eylül'de düzenleneceğini duyurdu.

Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz, toplumu tehdit eden LGBT propagandası ve dayatmasına karşı Saraçhane'deki Fatih Anıt Parkı'nda toplanarak Beyazıt Meydanı'na kadar yapacakları yürüyüşe tüm aileleri davet etti.

14 Eylül 2024 Cumartesi Kayseri'den hareket edecek kafile için program şu şekilde:



???? Saat 18.00 Kayseri’den hareket

15 Eylül 2024

???? Eyüp Sultan Cami Sabah Namazı

???? Hüdayi Eyüp Sultan Yurdunda Sabah Kahvaltısı

???? Ayasofya - Sultan Ahmet Camii ziyaretleri

???? 10.00 - 13.00 arası serbest zaman

???? saat 13.00’te ŞEHZADE CAMİ’nde Öğle namazı için buluşma

???? Namaz sonrası SARAÇHANE MİTİNG ALANINA toplu geçiş

???? Beyazıt Meydanına Sessiz Yürüyüş

???? Hüdayi GEBZE Yurdunda Akşam Yemeği

???? Yemek ve namaz sonrası Kayseri’ye Hareket

Kayseri'den katılmak İsteyen vatandaşlar Kayseri Gönüllü Kuruluşlar Derneği ile irtibata geçebilirler.