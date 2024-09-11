Büyük Bürüngüz'de kapsamlı çalışma

Melikgazi Belediyesi Büyük Bürüngüz Mahallesi’nin tamamında asfaltlama, kaldırım ve meydan düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

12 bin ton asfalt kullanılarak tüm sokakları yenilenen Büyük Bürüngüz, gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının ardından, Melikgazi Belediyesi’nin asfaltlama, kaldırım ve meydan düzenleme çalışmaları ile bambaşka bir mahalle haline geldi.

“Toplam 12 bin ton asfalt kullandık”

Doğalgazın mahalleye ilk kez gelmesiyle birlikte altyapı ve üstyapının tamamen yenilendiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ Tarihi Büyük Bürüngüz Mahallemizin altyapısı, yolları, kaldırımları tamamen yenilendi. Yer altı şehirlerine, eski taş yapılara sahip olan Büyük Bürüngüz Mahallemizde içme suyu hattı, kanalizasyon hattı yenilendi. Hem elektrik hem de doğalgazla ilgili ihtiyaç karşılandı. Mahallemizin büyük bir kısmı doğalgaza kavuştu. Melikgazi Belediyesi olarak tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından asfalt, kaldırım ve begonit taşlarla meydan düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdik. Büyük, kapsamlı bir çalışma oldu. Toplamda 12 bin ton asfalt kullanarak Büyük Bürüngüz Mahallemizin tamamında asfalt yenilemesi yaptık. Böylelikle mahallemizin altyapı ve üstyapısı tamamen yenilenmiş oldu. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda kapsamlı çalışmalarımız devam edecek. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Melikgazi’mize ve hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.