Büyük tüp ve piknik tüpüne zam

Doğalgaz kullanmayan vatandaşlar için önemli bir sahip olan tüp fiyatlarına zam geldi. 12 kiloluk mutfak tüpü 755 liraya, piknik tüpü ise 155 liraya yükseldi.

Büyük tüp ve piknik tüpüne zam

Doğalgaz kullanmayan vatandaşlar için önemli bir yere sahip olan ve yazın gelmesiyle pikniklerde kullanılan tüp fiyatlarına zam geldi. Zama kadar 12 kiloluk mutfak tüpü 685 liradan satılırken, piknik tüpü ise 140 liradan satılıyordu.

Yeni yapılan zamla birlikte büyük tüp fiyatı 70 lira zamla 755 liraya, piknik tüpü ise 15 lira indirimle 155 liraya çıktı. Tüp fiyatları, işletmelere göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor.

1ha

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