Büyükbaş hayvan yetiştiricilerine büyük destek

Konuya ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada; Toplam 6 bin 87 düve için 324 milyon 500 bin TL hibe desteği verilecektir. Hak sahibi yetiştiricilerimizin 31 Temmuz 2024 tarihine kadar düve alımlarını yapmaları gerekmektedir. Hayırlı bereketli olsun” dedi.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valiliği İl Tarım Orman Müdürlüğü desteğiyle hayvan yetiştiricilerine 324 milyon 500 bin TL düve alım desteği sağlayacaklarını duyurdu. Konuya ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada; “Kayserimizde Düve Alım Desteğimiz kapsamında 34 asil ve 410 yedek yetiştiricimizin tamamı destek kapsamına alınmıştır. Toplam 6 bin 87 düve için 324 milyon 500 bin TL hibe desteği verilecektir. Hak sahibi yetiştiricilerimizin 31 Temmuz 2024 tarihine kadar düve alımlarını yapmaları gerekmektedir. Hayırlı bereketli olsun” ifadelerinde bulundu.