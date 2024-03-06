Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kamu-Sen ile buluşma programına katıldı. Buluşmada konuşan Büyükkılıç, “Şehrimize aşığız, bayrağımıza aşığız, insanlara hizmete aşığız” dedi.

Bir düğün salonunda gerçekleşen programa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, ilçe belediye başkan ve adayları, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, Türkiye Kamu-Sen Kayseri İl Başkanı Muzaffer Pala ve Kamu Sen üyeleri katıldı.

“Aynı kaygının insanlarıyız”

Buluşmada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, aynı kaygının insanları olduklarını ifade ederek, “Bir kaygısı olan, bir sevdası olan, bir bakıma bir eğitim müessesesi anlayışında sizleri bir araya getiren Kamu Sen’imiz bizim için de çok önemli ve anlamlı. Çünkü aynı kaygının insanlarıyız. İyi ki varsınız, diyerek sizlerin alnından öpüyorum” ifadelerinde bulundu.

Kayseri’nin cumhurun kalesi olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “Biz bir kaygının, bir sevdanın hepimiz sahibiyiz ve onun aşığıyız. Bizim düşüncemizi, bizim sevdamızı paylaşan ve cumhurumuzun sesi olan 17-0’da olduğu gibi inşallah yine 17-0’ı sağlayacak şekilde el ele gönül gönle hep beraber ilerlemeyi Mevla’m nasip etsin. Var mıyız 17-0’a?” diyerek salona seslendi.

“Şehrimize aşığız, bayrağımıza aşığız, insanlara hizmete aşığız”

Büyükkılıç konuşmasında, “İnandığımız sizler gibi bir dava var, bir kaygı var, bir sevda var. Şehrimize aşığız, bayrağımıza aşığız, insanlara hizmete aşığız” ifadelerinde bulunarak, “O açıdan da ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, bizleri seven, seçen, güvenen Kayseri’mizin 1,5 milyon insanına hem minnet duyuyor hem de teşekkür ediyoruz. İnşallah onlara layık olma yolunda onlara hizmet etmeyi Mevla’m nasip etsin diye de dua ediyoruz” diye konuştu.

“Bizim felsefemiz insan odaklı çalışmaktır”

Kayseri’yi herkesin gıpta ile bahsettiği bir şehir olarak belediyecilik anlayışı ile buluşturduklarını paylaşan Başkan Büyükkılıç, hem merkezi hem taşrayı hizmetlerle geliştirmeye gayret ettiklerini kaydederek, ilçe belediyeleri arasında ayrım yapmaksızın çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade etti ve “Hepsini bağrıma basıyorum. Bizim felsefemiz insan odaklı çalışmaktır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın kaygısıyla koşturmak. O açıdan koşturuyoruz, koşuyoruz, koşacağız. Bu insanlar bizden hizmet, eser bekliyor, onun için eser bırakmak mecburiyetindeyiz” dedi.

“Belediyeyi en güzel şekliyle yönetecek deneyime, bütçeye sahibiz”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin hizmetten hizmete, yatırımdan yatırıma koştuğunu söyleyen Büyükkılıç, “30 büyükşehir içerisinde yatırıma en çok pay ayıran büyükşehir, Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Çünkü biz merhametimizi göz ardı etmeyiz. Biz hizmetimizi göz ardı etmeyiz, biz elbette ki bunları yaparken de israfa asla fırsat vermeyiz. Biz bütçemizi de personel yönetimimizi de en güzel şekliyle yönetecek deneyime, birikime, tecrübeye, kapasiteye ve kaynağa çok şükür sahibiz” şeklinde konuştu.

Birlikte güçlü olduklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Biz birlikte bir anlam ifade ederiz. Bugüne kadar hizmetleri yapan irade Allah’ın izniyle bundan sonrakini de yapmakla mecbur ve bunu da yapar” ifadesinde bulunarak Kayseri’deki hizmetlerin insanların dilinde olduğunu bildirerek Kayseri’yi ‘Büyükşehirlerin konforunu yaşatan, sıkıntılarını yaşatmayan şehir’ olarak niteledi.

Büyükkılıç’tan yeni dönemde herkesi önceleyen hizmet vurgusu

Konuşmasının sonunda kamu hizmeti verdiklerini, insanlara layık olmaya çalıştıklarını ve şehri daha iyi konuma getirmek için gece gündüz koşturduklarını kaydederek, yeni dönemdeki projelerinden söz etti. Akıllı şehir projeleri ile Kartal Kavşağı başta olmak üzere ulaşım projeleri ile gençlere yönelik projeleri ile hanımlara yönelik projeleri ile özel çocuklara yönelik projeler ile insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile yeni dönemde herkesi önceleyen projeler ile el ele gönül gönle hizmetler gerçekleştireceklerini belirtti.

Buluşma programında Büyükkılıç, davetlilerin masalarını tek tek ziyaret ederek onlarla sohbet etti.