Büyükkılıç'a Kayseri Müsiad'tan 'Türkiye Yüzyılı Sürdürülebilir Şehir Vizyonu Ödülü'

Bir balo ve kongre merkezinde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Ödül Gecesi programına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, milletvekilleri, belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Sivil Toplum Kuruluşu ve oda temsilcileri ile sanayici ve iş insanları katıldı.

BÜYÜKKILIÇ’A ÖDÜL

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer tarafından ‘Türkiye Yüzyılı Sürdürülebilir Şehir Vizyonu Ödülü’ Başkan Büyükkılıç adına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan’a takdim edildi. Büyükkılıç, 2025 yılındaki ilk ödülünü almış oldu. Törende ayrıca Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayserili hayırseverler, oda başkanları ile sanayici ve iş insanları, Milli Sporcu Mete Gazoz, Paralimpik Sporcu Sevilay Öztürk ve kadın üreticilere ödül takdimi gerçekleştirildi.

Bir dizi programa katılmak için İstanbul'da giden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ödül töreninin ardından açıklama yaptı. Büyükkılıç, “Şehrimizde yaptığımız çalışmaları kamuoyu ile paylaşmak üzere gittiğim İstanbul’dan dönüşte havalimanında MÜSİAD Kayseri tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı Ödül Töreni için şehrimize gelen MÜSİAD Genel Başkanımız Mahmut Asmanlı ile bir araya geldik. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye Yüzyılı Sürdürülebilir Şehir Vizyonu ödülüne layık görüldüğümüz bu buluşmadan duyduğum memnuniyeti dile getiriyor, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve yönetimini tebrik ediyorum. Güzel şehrimiz Kayseri için el ele gönül gönüle bütün paydaşlarımızı bağrımıza basarak çalışacağımızı bir kez daha yineliyorum” dedi.