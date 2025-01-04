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Kişisel Gelişim Uzmanı Karabulut 'Aile, çocuğun gelişiminde en büyük öğreticidir'

Kişisel Gelişim Uzmanı Zerrin Karabulut, ailelerin çocukların gelişimindeki rolüne dikkat çekerek, 'Aile, çocuğun gelişiminde en büyük öğreticidir' dedi.

Kişisel Gelişim Uzmanı Karabulut 'Aile, çocuğun gelişiminde en büyük öğreticidir'

Kişisel Gelişim Uzmanı Zerrin Karabulut, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Psikoloji Saati’ programına katılarak moderatör Merve Esersoy’un sorularını yanıtladı. Ailenin, çocukların gelişimindeki süreçte rehberlik ederek çocukların potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olacağını belirten Kişisel Gelişim Uzmanı Zerrin Karabulut, “Aile çocuğun gelişiminde en büyük öğreticidir, anne özellikle. Çocuk ilk olarak annesinin kucağında ona güvenli ve şefkat bağıyla bağlanır ve ona güvenir. Bir şekilde çocuğun yetenekleri, potansiyeli, becerisi her neyse, neye karşı yöneliyor ve neye karşı ilgisi, merakı varsa o tarafa yönlendirilmelidir. Bu çocuğun ileride mesleği de olabilir, ek işi de olabilir. Mutlu olduğu ve sevdiği işi yapmalı, sevdiği ortamlara girmeli, kendini o yönde yetiştirmeli ve o yönde eğitimler almalıdır. Bu anlamda ailenin şöyle etkisi vardır, çocuk belki düşünemiyordur ancak aile onu yönlendirecektir” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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