Büyükkılıç Ak Parti Niğde İl Kongresine iştirak etti

Niğde Merkez Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Niğde 8. Olağan İl Kongresi’ne Dışişleri Başkanı Hakan Fidan ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta’nın yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, milletvekilleri, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan kongrede Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partililere seslendi. Daha sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bir konuşma yaparak AK Parti Niğde 8. Olağan İl Kongresi’nin hayırlı olmasını diledi.

Kongreyi değerlendiren Başkan Büyükkılıç, “Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan ve AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Sayın Leyla Şahin Usta’nın teşrifleriyle gerçekleşen AK Parti Niğde İl Başkanlığı 8’inci Olağan Kongresi’ne AK Parti Kayseri İl Başkanımız Fatih Üzüm ile birlikte katıldık” dedi.

Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video konferans hitaplarını dinlediklerini ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı video konferans ile bağlanarak selamlarını ve tebriklerini ilettiği kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ederim” diye konuştu.

Gerçekleşen kongre neticesinde güven tazeleyerek yeniden il başkanı seçilen Mustafa Özdemir ve yönetimini tebrik eden Başkan Büyükkılıç, “Çalışmalarında başarılar diliyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin” ifadelerinde bulundu.