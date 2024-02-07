Büyükkılıç, Canlı Hayvan Pazarı'nda konuştu: 'Bizimki eser ve hizmet belediyeciliği'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte herkesle, her kesimle bir araya gelerek istişare edip, talep ve önerilerini öğreniyor. Bu kapsamda Canlı Hayvan Borsası ve Pazar Yeri’ne ziyarette bulunan Başkan Büyükkılıç, “Bizimki eser ve hizmet belediyeciliği. Kayseri’miz birliğin, beraberliğin, kardeşliğin sembolü. Sizlerden oluşan bu güzel şehir bizim için çok önemli” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesi Elagöz Mahallesi’nde, arazinin alımı ve inşaat sürecinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Kayseri Ticaret Borsası tarafından hayata geçirilen İç Anadolu’nun en büyük ve en modern Canlı Hayvan Borsası ve Pazar Yeri’ni ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, besici esnafına hayırlı işler temennisinde bulundu ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Bağlamış’ın şehrin yüz akı olan projeyi hayata geçirdiğini ifade etti.

“Bizimki eser ve hizmet belediyeciliği”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deyimiyle eser ve hizmet belediyeciliği hizmeti verdiklerini söyledi. Büyükkılıç, Canlı Hayvan Borsası ve Pazar Yeri’ni Türkiye’de örnek proje olarak niteleyerek, şunları söyledi:

“Kayseri Kayseri’den ibaret değil. Bunu hep söylüyoruz. Kayseri’miz Yozgat’ımızla, Niğde’mizle, Sivas’ımızla, Nevşehir’imizle, Adana’mızın bir kesimi ile Malatya’mızın bir kesimi, Kahramanmaraş’ımızın bir kesimi, İç Anadolu’nun can damarı birliğin beraberliğin kardeşliğin sembolü. Hakikaten hayırseverliği ile insanlara yardım etme duygusuyla bu güzel şehir bizim için çok önemli. Biz de kurum ve kuruluşlarımızla, herkesi bağrımıza basarak, onlara hizmet etmek için çırpınarak ekiplerimizle gece gündüz koşturuyoruz. Çünkü Mevla’m bize bu hizmet fırsatını veriyorsa kadri kıymetini bilmemiz lazım. Bulunduğumuz yerler hizmet yeri. Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle bizimki eser ve hizmet belediyeciliği” diye konuştu.

“Biz de herkes bizim adamımız”

Konuşmasında “Benim adamım, senin adamın yok, bizde herkes bizim adamımız” diyen Büyükkılıç, “Biz de onların canı ciğeri kardeşleriyiz, onların hizmetkârıyız” ifadesinde bulunarak bir yıl önce yaşanan deprem afetinin yaralarını hep beraber sardıklarını söyledi ve “Gücümüz, birliğimiz beraberliğimiz” dedi.

Verdiği desteklerden dolayı Başkan Bağlamış’tan Başkan Büyükkılıç’a teşekkür

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ise deprem afetinin yıl dönümünde yaşanan acıyı unutmadıklarını ifade ederek, bir daha böyle acılar yaşanmaması temennisinde bulundu. Başkan Bağlamış, Kayseri’ye, İç Anadolu’nun en büyük ve en modern canlı hayvan pazarını, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın destekleri ile kazandırdıklarını söyleyerek, vatandaşların Türkiye’nin bütün illerinden gelerek büyükbaş, küçükbaş canlı hayvan alış verişi gerçekleştirdiklerini paylaştı. Bağlamış, ilk günden bu yana verdiği destekler için Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, kendisinin, şehre hizmet için Büyükşehir’e bir proje için geldiklerinde, kendilerinden önce hemen destek vermeye başladığını ve sürekli de yanlarında yer aldığını vurguladı.

Besicilerden Büyükkılıç ve Bağlamış’a teşekkür

Kesim konusunda Türkiye’de Kayseri’ye güvendiklerini, Türkiye piyasasını belirleyen tablo olduğunu ve Kayseri’de bir güven bulunduğunu ifade eden Yozgatlı besici Mehmet Sait Demir de Başkan Büyükkılıç ve Başkan Bağlamış’a hizmetleri için teşekkür etti. Besici Şeref Şanlı da verilen hizmetten çok memnun olduklarını belirterek, teşekkürlerini iletti.

Başkan Büyükkılıç, sıkı pazarlıkta birleştirici oldu

Satış yapan esnaf ve pazarda canlı hayvan alımı yapacak vatandaşlarla sohbet eden Büyükkılıç, sıkı pazarlığın sonuçlanmasına da katkıda bulundu.

Başkan Büyükkılıç’a ziyaret esnasında Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen de eşlik etti.