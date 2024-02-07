Abdullah Bağceci Cami Miraç Gecesi'nde açıldı

Talas Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yapımı tamamlanan Mevlana Mahallesindeki Abdullah Bağceci Camii, Miraç Gecesi ile ibadete açıldı.

85 bin nüfusuyla Kayseri’nin en büyük mahallesi olan Mevlana’da mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait arsa üzerine hayırsever Abdullah Bağceci tarafından yapımı tamamlanan cami, 6 Şubat Salı günü akşam namazıyla birlikte idrak edilen Miraç Gecesinde hizmete başladı. Camiye ibadete gelen vatandaşlara Talas Belediyesi tarafından 6 Şubat asrın felaketinin yıl dönümünde hayatını kaybedenler anısına hazırlanan lokma dağıtıldı.

Daha sonra akşam namazıyla birlikte camiyi dolduran vatandaşlar, Mustafa Akgül hocanın sohbetini dinledi. Ardından birlikte kılınan namazdan sonra kısa bir konuşma yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hayırsever Abdullah Bağceci’ye en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguladığı cami için teşekkür ederek Allah ve peygamber efendimizin lafzının yer aldığı tablo hediye etti.

Başkan Yalçın, “Mübarek Miraç Kandilimizi kutluyor, 6 Şubat asrın felâketinin yıldönümünde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza rabbimden rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Bu anlamlı gecede açılışını da gerçekleştirdiğimiz Abdullah Bağceci Camimiz için hayırseverimize, güzel sohbeti için Mustafa Akgül hocamıza teşekkür ediyorum. Talas’ımıza hayırlı olsun” dedi.

Program, başta depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar ile İslam alemi için edilen dualarla sona erdi.