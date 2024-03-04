Büyükkılıç, Kumsmall AVM'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’deki Türkiye ve Avrupa’nın en büyük karma projesi Kumsmall Alışveriş Merkezi’ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ticaret şehri Kayseri’deki esnaf ile her fırsatta bir araya gelen Büyükkılıç, kentte hizmet veren alışveriş merkezlerindeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet etmeyi, alışveriş faaliyetlerine ortak olmayı, istek ve görüşlerini almayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 350 bin metrekare alanda 400 adet mağazası bulunan Kumsmall Alışveriş Merkezi’ni ziyaret ederek, buradaki esnaf ve vatandaşlar ile buluştu.

Büyükkılıç, Miniklerin Köpük Balon Eğlencesine Ortak Oldu, Sinema Bileti Hediye Etti

Başkan Büyükkılıç, Kumsmall Alışveriş Merkezi içerisindeki eğlence alanında eğlenen çocukların ailelerine ve alışveriş yapan vatandaşalar hitap ederek, “Orta Anadolu’muzun en önemli alışveriş merkezlerinden birindeyiz. Güzel bir ortam, nezih bir ortam. Buraya tramvayla geliyorsunuz, daha önce böyle bir imkân yoktu. Tramvayı da uzattık ki çok şükür güzel bir hizmet oldu” dedi.

Büyükkılıç, söz konusu etkinlik alanında köpük balon yapan miniklerin sevincine ortak olurken, miniklere sinema bileti hediye etti. Büyükkılıç, vatandaşlarla bowling oynamayı ve çay içmeyi de ihmal etmedi.

“Sizler Bizim Canımız, Ciğerimiz, Geleceğimizsiniz”

Miniklere de iyi eğlenceler dileyen Başkan Büyükkılıç, “Sevgili yavrularımız sizleri seviyoruz. Sizler bizim canımız, ciğerimiz, geleceğimizsiniz. Huzur içerisinde, sağlıklı bir şekilde bu güzel kentimizde ailenizle yaşamanız dileğimizle, öpüyorum sizleri” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, AVM ziyaretinde vatandaşlarla ve esnaf ile hatıra fotoğrafı da çekinirken, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar temenni etti.

Başkan Büyükkılıç’a ziyaretinde, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı İbrahim Özçekiç, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı İl Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti.