Kayseri-Nevşehir yolunda feci kaza: 3 ölü 6 yaralı 

Kayseri-Nevşehir karayolunda meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti 6 kişi ise yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Kayseri-Nevşehir yolunda feci kaza: 3 ölü 6 yaralı 

Kaza, Kayseri-Nevşehir karayolu istikametinde meydana geldi. Bir araç sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine zincirleme kazaya sebep oldu. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasını gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 6 kişiye ilk müdahalesini yaptıktan sonra çeşitli hastaneler kaldırdı. Kazada hayatını kaybeden 3 kişi ise hastane morguna sevk edildi.  
Ayrıca trafik yol güvenliği sağlandıktan sonra karayolu trafiğe açıldı. 
Öte yandan jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

1ha

Bakmadan Geçme

Kayseri'nin Bilinmeyen Sırları
Kayseri'nin Bilinmeyen Sırları
Eniştesine kurşun yağdırdı
Eniştesine kurşun yağdırdı
Tomarzalı Emekli Gazi Atabay toprağa verildi
Tomarzalı Emekli Gazi Atabay toprağa verildi
Bir Hafta Bir Yazar: Ahmet MERCAN
Bir Hafta Bir Yazar: Ahmet MERCAN
Erciyes hafta sonu turist akınına uğradı
Erciyes hafta sonu turist akınına uğradı
KAYMEK'ten Erciyes Dağı'na hiç gitmeyen 55 kadına jest
KAYMEK'ten Erciyes Dağı'na hiç gitmeyen 55 kadına jest