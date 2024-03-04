Kayseri-Nevşehir yolunda feci kaza: 3 ölü 6 yaralı
Kayseri-Nevşehir karayolunda meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti 6 kişi ise yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, Kayseri-Nevşehir karayolu istikametinde meydana geldi. Bir araç sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine zincirleme kazaya sebep oldu. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasını gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 6 kişiye ilk müdahalesini yaptıktan sonra çeşitli hastaneler kaldırdı. Kazada hayatını kaybeden 3 kişi ise hastane morguna sevk edildi.
Ayrıca trafik yol güvenliği sağlandıktan sonra karayolu trafiğe açıldı.
Öte yandan jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.