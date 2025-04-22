Büyükkılıç'tan 23 Nisan Mesajı: 'Her şey çocuklar için'

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç mesajında, "Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olan 23 Nisan'ı kutluyor, tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 105’inci kuruluş yıl dönümünü de tebrik ederek, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle anıp, ülkenin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden kahraman gazilere şükranlarını sundu.

Başkan Büyükkılıç, mesajında çocukların eğitimi ve gelişimi için önemli projelere imza attıklarını vurgulayarak, “Çocuklarımızın her daim donanımlı ve yetenekli bireyler olarak yetişmesi için gayretlerimiz sürüyor. Kayseri’deki kitap fuarları, bilim merkezleri, kütüphaneler ve sportif faaliyetlerle geleceğimizi şekillendiriyoruz” dedi.

“Tüm İmkânları Seferber Ediyoruz”

Çocukların dijital dünyadaki bağımlılıklarından uzaklaşıp, kitaplarla ve gerçek yaşamla daha fazla bağ kurmalarının onların sağlıklı gelişimi için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, 18-27 Nisan tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenen 2’nci Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'ne de dikkat çekti. Etkinlikler arasında kitap atölyeleri, oyunlar, imza günleri ve sürpriz etkinliklerin çocukları beklediğini belirten Başkan Büyükkılıç, "Kayseri’de çocuklarımızın gelişimi için tüm imkânları seferber ediyoruz. Her şey çocuklar için" dedi.

Ayrıca, hayırsever ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle kurulan Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nun büyük bir ihtiyaca cevap verdiğini ve miniklerin kitapla, müzikle ve kültürle buluşmasına imkân tanıdığını ifade eden Büyükkılıç, “Bu tür yatırımlarımız çocuklarımıza sadece bugünün değil, geleceğin Kayseri’sini inşa etme fırsatını sunuyor” dedi.

Kayseri’de çocuklar için Spor A.Ş., KAYMEK ve Bilim Merkezi gibi birimlerde birçok özel hizmet ve yatırımın devam edeceğinin altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çocukların geleceği için her zaman çalışacaklarını belirterek, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bugün ayrıca Cumhuriyetin temellerinin atıldığı gündür. Hem bağımsızlığımızın sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 105’inci kuruluş yıl dönümünü, hem de çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, yavrularımızı sevgiyle kucaklıyorum.”