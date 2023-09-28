Büyükkılıç’tan Kapuzbaşı Şelalesi’ne davet

Dünyanın ikinci büyük şelalesi konumunda olan doğa harikası Kapuzbaşı Şelalesi’ne ulaşım sağlayan yolda, asfaltlama çalışmalarını incelemek üzere bölgeye giden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a, AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, daire başkanları eşlik etti.

“VATANDAŞ VE TURİSTLERİMİZİN YARARLANMASI İÇİN ÇABAMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Avrupa standartlarında yapılan Kapuzbaşı Şelalesi yolu incelemesi kapsamında, Kapuzbaşı Şelaleleri önünde konuşan Başkan Büyükkılıç, “Şelaleler diyarındayız, Yahyalı’mızdayız. Bu şirin ilçemizin en güzel destinasyonu olarak değerlendirdiğimiz Kapuzbaşı şelaleleri bölgesindeyiz. Burada takım şelaleleri Elif Şelaleleri ve diğer şelalelerle birlikte adeta cağal cağal sular akıyor. İnsanların buraya ulaşması, bu bölgenin güzelliklerinden yararlanması için de bizler sıcak asfaltla vatandaşlarımız ve turist kardeşlerimiz nasıl bu bölgeye konforlu ulaştırırız diye çabamızı sürdürüyoruz. Burada yapılan asfalt çalışmalarını görmek amacıyla gelmiş idik. Dolayısıyla şelalelere de uğramadan edemezdik. Görüldüğü gibi adeta dünyadaki Niagara şelalesinden sonra en yüksek düşü olan şelalelerin bulunduğu bölgeye geldik. Kapuzbaşı’mızın güzel insanlarına, her zamanki misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“GEREK ÜLKEMİZDEKİ GEREKSE ÜLKE DIŞINDAKİ TÜM İNSANLAR BURALARI MUTLAKA GÖRMELİ”

Gerek Türkiye’deki gerekse ülke dışındaki herkesin burayı görmesi gerektiğini belirten Büyükkılıç, “Gerek ülkemizdeki gerekse ülke dışındaki tüm insanların buraları mutlaka görmeleri gerektiğini böylece hatırlatıyoruz. Allah’ın lütfu dağın içinden suyun fışkırmasının ne olduğunu da böylece görüyoruz. Yahyalı’mızın Belediye Başkanını, değerli milletvekilimizi, kaymakamımızı, muhtarımızı, ilçe başkanımızı, il yönetiminden gelen canlarımızı, dostlarımızı, kadın kollarımız buradalar derken hep beraber burada bu güzellikleri görüyor, yaşıyor, adeta içselleştiriyoruz. Ülkemizin her yeri adeta cennet köşesi. Kayseri’mizin belki denizi yok ama her bir köşesi ayrı bir güzel. İnsanlar rahatlıkla dinleneceği, keyifli bir şekilde vakit geçireceği böyle bir güzel ortam. Adeta burada yağmur gibi yüzümüze sular çarpıyor, bizi dinlendiriyor, masaj yapıyor. Tavsiye ederiz, gelsinler görsünler. Bunlar anlatılmaz, yerinde görünür, yaşanır. Kayıtsız şartsız herkesi bekliyoruz. Eğer görmediyse, yazık büyük kayıp” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, tablo gibi büyüleyici Kapuzbaşı Elif Şelalesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.