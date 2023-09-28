Sedat Kılınç: 'İnşaat sektörü daralacak'

Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, enflasyonla beraber daire fiyatlarında ciddi şekilde artış yaşandığını, insanların da daire almak için finans bulamadıklarını söyleyerek, "Şuanda asgari ücretlinin ev alması imkansız" dedi.

Sedat Kılınç, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada inşaat sektörünün sıkıntılarına değindi. Bu yıl gurbetçilerin konut alımı yapmadığını kaydeden Kılınç, "Kayseri’de bölge bölge daire fiyatları döviz bazında yaklaşık 15 yıl hiç değişmedi. Şehir merkezine yakın yerlerde 150-200 bin Euro, biraz merkeze uzak yerlerde 50-70 bin Euro arasında bir fiyat vardı. Bu her yıl Türk lirası bazında artıyordu. Son iki yıla baktığımızda döviz bazında yaklaşık yüzde 40 üzerine çıktı. Döviz başında da maliyet arttı. Durum böyle olunca gurbetçilerimiz de bunu duyuyor. Çok zamlanmış, ben alamam dediler. Bugün baktığımızda gurbetçi bu sezonda daire alamadı. Sebebi de bu olay. Türkiye’deki bu enflasyon gurbetçilerinde dikkatini çekti. Alışılagelmiş fiyatın üzerine yüzde 40 çıkınca gurbetçilerde bu fiyatlar düşer beklentisine girdi ve satın alma yapmadı. Sadece bizde değil, birçok alanda gurbetçilerin satın alma yapmadığını görüyoruz. Sık gelen gurbetçilerimiz araç alıyorlardı. Bu tür alımlar da yapılmadı. Gurbetçiler Türkiye’deki enflasyon karşısında şok geçirdi. Fiyat çok yüksek. Bu yıl gurbetçiye daire satışı ciddi anlamda düştü. İnşaat temsilcileri de bunun farkında" ifadelerini kullandı.

"İnşaat sektörü daralacak"

Sektör temsilcilerinin artan maliyetlerle beraber konut yapma noktasında frene bastığını kaydeden Kılınç, 2024 yılında sıfır konutun bulunmayacağını dile getirerek, "Kayseri’de yıllık ortalama 20 bin konut satışı var ve bunun yarısı sıfır konut. Bu denge bazen değişiyor. Sıfır konuta kamu bankaları aracılığıyla destekler gelince yüzde 55-60’a çıkıyor ama ortalama yılda 10 bin sıfır daire satılıyor. Bu aşamada sektör temsilcilerinin yavaşlama hamlelerini de görünce 2024 yılında dairede bulunmayacak. Bu yıl arabada yaşadığımız sıkıntı gibi 2024 yılında da daire bulunmayacak. Sektör temsilcilerinin hepsi şuanda elindeki projeleri bitirme ve sattıktan sonra ödeme dengesini sağlama yönünde hamle yapıyor. Herkesin ortak kanaati bu. Herkes frene basma noktasında hamle yapıyor. Gelecek yıl büyük bir konut noktasında sıkıntı olacağını düşünüyoruz. Stok bu yıl biterdi ama ciddi bir daralma var ve bekleniyor da. Yıl sonunda ortalamaya bakacağız ama benim tahminim yüzde 30-40’lık bir daralma göreceğiz. 2019 yılında bugün ki yaşadığımızın biraz daha hafifini yaşamıştık. 2029 yılında da faizler de hızlı bir artış olmuştu. Böyle olunca sektör temsilcileri işin finansal noktasını çözemeyince daire karşılığı 1 milyon TL zararına satmak zorunda kalmıştı. 2019 yılında belli başlı inşaat firmaları arka arkaya konkordato ilan etti. O gün ki hafifti ama bugün o günün belki de 5 katı" şeklinde konuştu.

"Şuanda asgari ücretlinin ev alması imkansız"

Konut kredilerinde de artış ile beraber konut satışının da zorlaştığının altını çizen Sedat Kılınç, aylık ödemelerin çok arttığın belirterek, "Şuan sektörün küçülmesindeki ve satışın olmayışının altındaki sebep finansman sorunu. Bunu dış finansmanda halletmeye çalıştığınızda 1’e 3. 1 milyon çekiyorsunuz 3 milyon ödüyorsunuz. Bunu da aylık ödeyecek gelir yok. 25 bin TL geliri olan 30 küsur bin TL ödeyemez. Bugün de konut satışının olmayışının sebebi bu. Fiyatların artışıyla birlikte kira da artıyor. 2 milyonluk daireyi daha çok dar gelirli insanlar alıyor. 5-10 yıl önce asgari ücret alan bir vatandaş o daireyi bizden alabiliyordu. Belli bir peşinat veriyordu, 50 bin TL verip 100 bin TL kredi çekiyordu ve onu ödeyebiliyordu. Bugün geldiğimiz durumda aylık ödeme rakamına baktığımızda bırakın asgari ücretle çalışanı karı koca çalışan devlet memurları bile alamıyor. Orta gelir grubu dediğimiz grup dahil şuanda o ekonomik daireyi alamıyor. Şuanda asgari ücretlinin ev alması imkansız" dedi.

"Mehmet Özhaseki bakanımız deprem bölgesinde bu işin içinden çıkabilecek nadir insanlardan biri"

Deprem bölgelerinde yaşanan sıkıntılara değinen Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, fırsatçılara tepki gösterdi. Kılınç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin deprem bölgelerinde pratik çözümlerle işin içinden çıkacağını belirterek, "Depremin yaralarını sarmak ciddi zaman alacak. Ciddi bir bütçe istiyor. Allah bir daha yaşatmasın. Hasar çok. Şuanda halen çadırda yaşayan yüzbinlerce insan var. Konteynırda da yaşam kolay değil. Maddi açıdan faturası da ağır. Manevi açıdan da unutulacak bir şey değil. Ülke bu işin altından zaten kalkamıyor. İnsanların tamamen konutlarına kavuşmasını 5 yıl olarak görüyorum ama para var ise. Eğer para olur ise 5 yılda insanları evlerine kavuşturabiliriz. Her şeyden önce insanda ahlak olacak. Böyle bir günde ülkenin her vatandaşı oraya koştu. Enkazda çalıştık, maddi destekler sunduk. Elimizden geldiğince mücadele ediyoruz. Bu ahlaksız insanları anlamakta güçlük çekiyorum. Çimento, beton fiyatını artıranlar. Bu ahlaksız insanları kelimelerle tarif etmek zor. Bu deprem Kayseri’de de yaşanılabilir. Bunun üzerinden rant elde edenlere sesleniyorum. Böyle bir enkaz var ve bunun altından hep beraber kalkacağız. Mehmet Özhaseki bakanımızda bu konuları bilen, pratik çözümler bulacak biri. bu işin içinden çıkabilecek nadir insanlardan biri. Pratik çözümler bulabilir ve o olayı hızlandırabilir. Bu da işi hızlandırma noktasında katkı bulacaktır. Gerçekten işleri zor. Allah yardımcıları olsun. Devletimizin de üzerinde ağır bir yük" diye konuştu.