Büyükkılıç'tan oda başkanları ve yönetimleriyle istişare

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Makina Mühendisleri Odası Şube Başkanı Süleyman Varol ve TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Üyeleri ile Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odası Başkanı Hayrullah Şahin ve beraberindeki heyeti misafir ederek, ayrı ayrı istişarelerde bulundu.

Kadim kent Kayseri’yi her alanda daha güçlü şekilde yarınlara taşımak için yerel yönetim hizmetlerini ortak akılla etkin ve kaliteli bir şekilde sürdürmeye özen gösteren Başkan Büyükkılıç, bu doğrultuda kamu kurum, kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile sürekli istişare halinde olmaya özen gösteriyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Makina Mühendisleri Odası Şube Başkanı Süleyman Varol ve TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Üyeleri ile Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odası Başkanı Hayrullah Şahin ve beraberindeki heyeti ayrı ayrı kabul etti.

Misafirleri ile yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç, heyetler ile kentin kalkınmasına katkı sunacak hizmetlere dair istişarelerde de bulundu.

Büyükkılıç, Başkanlık Toplantı Salonu ve makamda gerçekleşen ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Kayseri Makina Mühendisleri Odası Şube Başkanı Süleyman Varol ve TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Üyeleri ile Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odası Başkanı Hayrullah Şahin ve beraberindeki heyet, belediyemizi ziyaret etti. Nazik ziyaretlerinden dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim” diye konuştu.

Kayseri Makina Mühendisleri Odası Şube Başkanı Süleyman Varol ve TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Üyeleri ile Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odası Başkanı Hayrullah Şahin ve heyeti de misafirperverliği ve kente olan hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.