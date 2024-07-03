Büyükkılıç'tan semt pazarına ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Caferbey Mahallesi'nde semt pazarını ziyaret ederek alışveriş yapan vatandaşlarla ve pazarcı esnafı ile sohbet etti.

Büyükkılıç'tan semt pazarına ziyaret
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Caferbey Mahallesi’nde semt pazarını ziyaret ederek alışveriş yapan vatandaşlarla ve pazarcı esnafı ile sohbet etti.

Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını bizzat sahada koordine etmeye ve daima vatandaşlarla iç içe olmaya özen gösteren Başkan Büyükkılıç, şehrin hemen her bölgesinde vatandaşlar ve esnaflarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Başkan Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Caferbey Mahallesi’nde semt pazarını ziyaret etti. Pazarcı esnafı ile vatandaşların sevgi ve ilgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, pazarcı esnafına hayırlı, bol ve bereketli kazançlar diledi. Pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek talep ve önerileri de bizzat dinleyen Başkan Büyükkılıç, “Sıcak havadan daha sıcak bir şey varsa o da pazar esnafımızın samimiyetidir. Güzel memleketimin çalışkan insanları işlerinin başında, rızıklarının peşinde koşmaya devam ediyorlar. Biz de bugün onların tezgâhlarını ziyaret ederek hem onlarla hem de alışverişe gelen hemşehrilerimizle sohbet ettik” diye konuştu.

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayan Büyükkılıç, vatandaşlarla günün anısına hatıra fotoğrafları çektirirken pazarcı esnafı ve vatandaşlar da Kayseri’ye hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

Büyükkılıç'tan semt pazarına ziyaret
Büyükkılıç'tan semt pazarına ziyaret
Büyükkılıç'tan semt pazarına ziyaret
Büyükkılıç'tan semt pazarına ziyaret
Büyükkılıç'tan semt pazarına ziyaret
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

'Faşizme boyun eğmeyeceğiz'
'Faşizme boyun eğmeyeceğiz'
Suriyelilerin Vergi Muafiyeti iddiası
Suriyelilerin Vergi Muafiyeti iddiası
Provakatörleri kamyonla taşıyan şahıs çocuk tecavüzcüsü çıktı
Provakatörleri kamyonla taşıyan şahıs çocuk tecavüzcüsü çıktı
Anadolu Holding'in ilk satışı gerçekleşti: Doqu Home satıldı
Anadolu Holding’in ilk satışı gerçekleşti: Doqu Home satıldı
''Failler yargılanmalı, zararlar giderilmelidir''
''Failler yargılanmalı, zararlar giderilmelidir''
Video inceleme ve şüpheli tespit çalışmaları devam ediyor
Video inceleme ve şüpheli tespit çalışmaları devam ediyor