Büyükkılıç'tan teravih sonrası esnaf ve vatandaş buluşması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesinde bulunan Argıncık Çarşı Camii'nde kılınan teravih namazının ardından, mahalle esnafını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Büyükkılıç'tan teravih sonrası esnaf ve vatandaş buluşması
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesinde bulunan Argıncık Çarşı Camii’nde kılınan teravih namazının ardından, mahalle esnafını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Ramazan ayının ilk gününden bu yana sahur, iftar ve teravihlerde Kayserililerle buluşan Başkan Büyükkılıç, Ramazan-ı Şerif’in 19 gününde 20’nci teravih namazının ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Teravih için Argıncık Çarşı Camii’ne gelen Büyükkılıç, mahallede çocukların ilgi ve sevgisiyle karşılaştı. Çocuklarla samimi şekilde kucaklaşan Başkan Büyükkılıç, onlara Kayserispor forması hediye etti. Çocuklarda hediyesinden dolayı Büyükkılıç’a, sarılarak teşekkür ettiler. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesinde Argıncık Çarşı Camii’nde kılınan teravih namazı sonrası mahalle esnafını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla çay eşliğinde, sıcak ve samimi bir ortamda sohbet etti. Talep ve önerileri de bizzat dinleyen Başkan Büyükkılıç, talepler doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması için ekibine anında gerekli talimatları verdi. Vatandaşlara hayırlı Ramazanlar dileklerini ileten Büyükkılıç, huzur, mutluluk ve sağlıkla Ramazan Bayramı’na da erişebilmek dua ve temennisinde bulundu. Mahalle sakinleri ve esnaflar da ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek başarı dileklerinde bulundular. Teravih sonrası vatandaşlara tatlı ikramında bulunuldu.

Büyükkılıç’a, teravih sonrası esnaf ve vatandaş buluşmasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen, daire başkanları ile KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan eşlik etti.

Büyükkılıç'tan teravih sonrası esnaf ve vatandaş buluşması
Büyükkılıç'tan teravih sonrası esnaf ve vatandaş buluşması
Büyükkılıç'tan teravih sonrası esnaf ve vatandaş buluşması
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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