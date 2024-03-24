Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapma hedefiyle kütüphanelere bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi’nin 13’üncü kütüphanesi 400 kişi kapasiteli Yakut Semt Kütüphanesi hizmet vermeye başladı.

Yakut Mahallesi’nde bir kütüphane daha hayata geçirildi. Başkan Büyükkılıç’ın Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapma hedefi ve ‘okuyan ve okutan şehir’ anlayışıyla, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 13’üncü kütüphane, Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi sakinlerine hizmet vermeye başladı. Yapım ve tefrişat çalışmaları tamamlanan Yakut Semt Kütüphanesi, 400 kişilik kapasite ile kitapseverlere hizmet veriyor. Çocuklara özel kütüphane bölümünün de yer aldığı Yakut Semt Kütüphanesi’nde 10 bin basılı, 18 bin e-kitap ve 3 bin sesli kitap yer alıyor. Ayrıca ücretsiz internet ve bilgisayar hizmeti veren bilgisayar odalarının yanı sıra kütüphaneye üye olan herkese ücretsiz fotokopi imkânı da sunuyor. Başkan Büyükkılıç’ın Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapma hedefi doğrultusundaki çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelindeki 13 kütüphanesi, öğrenciler ile dolup taşıyor. Merkez Halk Kütüphanesi başta olmak üzere Gevher Nesibe Halk Kütüphanesi, Sezai Karakoç Kütüphanesi, Şehir Kütüphanesi, Beyazşehir Halk Kütüphanesi, Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi, Argıncık Semt Kütüphanesi, Mevlana Kütüphanesi, Erkilet Kütüphanesi, Halit Özkaya Kütüphanesi, Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Millet Kıraathanesi Kütüphanesi ve Yakut Semt Kütüphanesi olmak üzere 13 kütüphanesi ile hizmet veriyor. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle hayata geçirilen Yeşilhisar İlçe Halk Kütüphanesi de hizmet vermeye devam ediyor. Yeşilhisar İlçe Halk Kütüphanesi’nde güncel yayınlar bölümü, süreli yayınlar, ödünç verme birimi bulunuyor. Kitap Kafesi ve Cep Sineması bölümleri de olan kütüphanede teras, çatı katı ve etkinlik salonu da yer alıyor. Öte yandan Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı millet bahçelerinden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde devasa bir halk kütüphanesi de Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak. 6 bin 100 metrekarelik alanda, klasik kütüphane anlayışının dışında özel olarak tasarlanmış ortak buluşma alanlarını da içeren devasa boyuttaki İl Halk Kütüphanesi inşa çalışmalarında sona gelindi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapma hedefiyle yapılan çalışmalar kapsamında yeni dönemde de şehir merkezinin yanı sıra ilçeler de kütüphaneler ile donatılmaya devam edecek.