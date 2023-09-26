Büyükkılıç, Türkiye'nin ilk 500'e giren 17 Kayseri firmasını tebrik etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen 'Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasının 2022'deki listesinde yer alan 17 Kayseri firmasını tebrik etti.

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  • 26.09.2023 14:09
  • Güncelleme: 26.09.2023 14:26
Büyükkılıç, Türkiye'nin ilk 500'e giren 17 Kayseri firmasını tebrik etti
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ araştırmasının 2022’deki listesinde yer alan 17 Kayseri firmasını tebrik etti.

Kayseri, Türkiye’nin üretim ve ihracatına önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi açıklanırken, listede Kayseri’den 17 firma, listede yer aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, büyük bir fazlalığı Kayseri OSB’de yerleşik 17 Kayserili firmanın İSO 500 listesinde yer alma başarısından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kayseri’nin üretim potansiyeli ile adından söz ettiren bir şehir olduğunu ve bu başarının arkasında sanayici ve iş adamlarının olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mizin sanayici ve iş adamlarının istikrarlı başarısı bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Tüm sanayicilerimizi yürekten kutluyorum” dedi.

Büyükkılıç, üretime katkı sağlayan firmaları tek tek tebrik ederek, şunları söyledi:

“Listede yer alan HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş., Hasçelik Kablo San. ve Tic. A.Ş., Mega Metal San. ve Tic. AŞ., Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş., YATAŞ Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş., İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş., İsmi açıklanmayan firma, Bellona Mobilya San. ve Tic. A.Ş., Sersim Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. İbrahim Ustaoğlu Mehmet Ustaoğlu Koll. Şti., Boyçelik Metal San. ve Tic. A.Ş., Kayseri Metal Center San. ve Tic. A.Ş., Femaş Metal San. ve Tic. A.Ş., Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş., ERBOSAN Erciyas Boru San. ve Tic. A.Ş., Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş., Orta Anadolu Tic. ve San. İşl. T.A.Ş. ve Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş. firmalarımızı başarılarından dolayı yürekten tebrik ediyorum. Hem şehrimizin hem de ülkemizin üretimine önemli bir katkı sunan, gururumuz olan firmalarımızı kutluyor, üretim ve istihdam yolunda başarılarının devamını diliyorum.”

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İHA

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