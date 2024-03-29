Büyükkılıç Yahyalı'dan seslendi: 'Yerli ve milli görüşün gerçek hizmetkarı, gerçek evlatlarıyız'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ile birlikte Yahyalı Mitingi’ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Sizleri sırtımızda taşısak azdır. Biz sizlere hizmet sevdalısıyız. Biz yerli ve milli görüşün gerçek sahipleri, gerçek hizmetkârı, gerçek evlatlarıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortakları Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte Yahyalı’da ilçe sakinleriyle buluştu. Yahyalı’da gerçekleşen mitinge Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, MHP Kayseri Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Aytaç Gezici, meclis üyeleri, muhtarlar ve ilçe sakinleri katıldı. Başkan Büyükkılıç, mitingde ilçe sakinlerine hitap ederek, “Yahyalı’mızın güzel insanları, her zaman bizlere olan muhabbeti, davamıza olan sevdası, manevi iklimin merkezi olarak yine şahlanmış” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Büyük Kayseri Mitingi’nde Yahyalı’ya ziyaret gerçekleştireceğine dair sözlerini hatırlatan Büyükkılıç, “Perşembe günü yaptığımız mitingde Yahyalı’mızın gür sesi o kadar yükseldi ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı davet edince, elimden tuttu, ‘Seçimden sonra bizi Yahyalı’ya götür’ dedi. Bu sevgi, bu muhabbet kolay oluşmuyor, sizleri sırtımızda taşısak azdır. Biz sizlere hizmet sevdalısıyız. Biz yerli ve milli görüşün gerçek sahipleri, gerçek hizmetkârı, gerçek evlatlarıyız” diye konuştu. Eser ve hizmet siyaseti yaptıklarının altını çizen Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek, şunları söyledi;

"Biz birbirimize, devletimize, milletimize sahip çıkacağız. Biz eser ve hizmet belediyeciliği yapıyoruz, biz size hizmet için varız. Yahyalı’da değerli başkanımız ne istiyorsa yaptık. Biz birlikte güçlüyüz, sizleri seviyoruz, sizlere güveniyoruz. El ele, gönül gönle, bugüne kadar yaptığımız hizmetlerin lafı mı olur, yaptık yine yaparız. Hizmete devam diyor, birlikten kuvvet doğar diyoruz. Hiçbir dönemde yapılmayan hizmet bu dönemde yapıldı, biz sizlerin hizmetkârıyız, önümüzdeki dönem daha fazlasını yapacağız. Başımızın tacısınız, gönlümüzün ilacısınız. Sizlere can kurban, Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, istikrarı, hizmeti önemseyelim.”

Memleketi Yahyalı’da hemşehrilerine seslenen AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ise Yahyalı ve Kayseri’nin Cumhur İttifakı’nın kalesi olduğunu vurgulayarak, “İnşallah biz kalelerimizi 31 Mart Yerel Seçimlerinde devam ettireceğiz. Kayseri, Türkiye’de bir ilki yapıyor, 17-0. Biz bu 17-0’ı 31 Mart gecesi tekrarlayacağız, yine meydanları bayram yerine çevireceğiz inşallah” dedi. Yahyalı’ya yapılan ve yapılacak hizmetlerden de söz eden Milletvekili Özsoy, Cumhur İttifakı’nın Ankara’daki gücünü Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde Başkan Büyükkılıç, Yahyalı Belediyesi’nde de Esat Öztürk ile perçinleştirerek hizmete devam edeceklerini kaydetti. Cumhur İttifakı olarak millete hizmetkâr olduklarını dile getiren Özsoy, “Birlikten kuvvet doğar, biz birlikte güçlüyüz. Cumhur İttifakı olarak bu millete hizmetkârız, hizmet etmeye de devam edeceğiz. 17-0’ı muhafaza edeceğiz. Tabi Memduh Başkanımızın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra Yahyalı’ya yapılan hizmetleri anlatmaya gerek yok, bu hizmetler artarak devam edecek önümüzdeki 5 yılda da” ifadelerini kullandı. Yahyalı’nın kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade eden AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de “Biz Yahyalı’yı çok seviyoruz. Ne zaman gelsek burada huzur buluyoruz. Bu da sizin sayenizde” diyerek, seçime yaklaştıklarını ve hep birlikte Yahyalı için başlarında Dr. Memduh Büyükkılıç ile Kayseri için çalıştıklarını söyledi. Üzüm, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın evladı gibi her ilçeye sahip çıktığını, ilçeleri ayrım yapmaksızın kucakladığını, oralara hizmet götürdüğünü söyledi ve “Allah razı olsun” ifadelerinde bulundu.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise bütün ilçeleri tek tek gezdiklerini ifade ederek, “Cenab-ı Allah nasip ederse, iki gün sonra seçimimiz var. 31 Mart 2024 seçimlerini inşallah kazasız belasız, hayırla atlatmayı ümit ediyoruz. Bütün ilçeleri tek tek gezdik. Cumhur İttifakı kapsamında Kayseri’mizde 16 ilçemizden 5 tanesi MHP’de. Biz Cumhur İttifakı’yız” dedi. Cumhur İttifakı’nın çok güçlü bir ittifak olduğuna vurgu yapan Milletvekili Ersoy, “Hiçbir menfaate dayalı olmayan bir ittifaktır. Taşra ilçelerimizi yakinen bildiğim için de şunu söylemek istiyorum. Sizin gibi taşrada köylü olan bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Develili bir belediye başkanımız var. Taşraya son 5 yılda hizmet yağdırmış. Geçmiş dönemlere bakarak 5 katı hizmet yağdırmış bir Memduh Büyükkılıç var. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Önce Esat Başkanıma sahip çıkacağız, sonra da Allah nasip ederse, tecrübenin adı olan milletvekilliğimizi yapmış, 4 dönem Melikgazi Belediye Başkanlığımızı yapmış, il başkanlığımızı yapmış, son dönemde 5 yıldır, rekorlara doymamış Memduh Büyükkılıç, başkanımıza helal oylarımızı vereceğiz” şeklinde konuştu.

Cumhur İttifakı’nın kalesi olarak nitelediği Yahyalılı vatandaşlara seslenen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de 2014 seçimlerinde yüzde 59, 2019 seçimlerinde yüzde 68 oy oranı ile kendisini belediye başkanı seçtiklerini hatırlatarak, “Sizlere sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. 10 yılda çok güzel hizmetler ve projeler yaparak sizlere mahcup olmadık. 31 Mart 2024 seçimlerinde ise sevda yüklü ilçemizin yükünü taşımak, sizlere hizmet etmek için bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tensip buyrularak aday gösterildik” diye konuştu. Konuşmasında 20 yıl Kocasinan Belediyesi’nde, 10 yıl Yahyalı Belediyesi’nde olmak üzere ömrünün ortalama yarısını belediyecilik hizmetleri yaparak geçirdiğini ifade eden Öztürk; "İlçemize değer kattık. Katmaya da devam edeceğiz” diyerek Yahyalı için 70 proje ile ilçenin daha iyi noktalara geleceğine inandığını sözlerine ekledi. Öztürk konuşmasında, tek tek 10 yılda gerçekleştirdiği hizmetleri sıraladı ve desteği olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a da teşekkür etti. Öztürk sözlerini “Yaparsa biz yaparız, yaparsa Cumhur İttifakı yapar” diyerek sonlandırdı.