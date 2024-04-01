Büyükkılıç yeniden başkan

Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; resmi olmayan sonuçlara göre yeniden başkan seçildi.

Kayseri’de büyükşehir belediyesi seçimleri için oy kullanılan sandıkların yüzde 92,94’ü açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeniden aday seçilirken; sonuçlar şu şekilde:

"AK Parti Adayı Memduh Büyükkılıç 277 bin 966 oy, Yeniden Refah Partisi Adayı Abdullah Özkırış 140 bin 795 oy, İYİ Parti Adayı Kazım Yücel 103 bin 573 oy, CHP’nin Adayı Murat Molu 101 bin 520 oy, Saadet Partisi Adayı Mahmut Arıkan 40 bin 366 oy."