Sarız 'Ömer Faruk Eroğlu' dedi

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Kayseri'nin Sarız ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 45, 98'ini alan CHP Adayı Ömer Faruk Eroğlu başkanlığa seçildi.

Sarız 'Ömer Faruk Eroğlu' dedi
Kayseri GündemEditör

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde Kayseri’nin Sarız ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 45, 98’ini alan CHP Adayı Ömer Faruk Eroğlu başkanlığa seçildi.

Sandıkların tamamının sayıldığı Sarız ilçesinde oyların yüzde 45,98’ini alan CHP Adayı Ömer Faruk Eroğlu başkanlığa seçildi. Seçimde Cumhur İttifakı Adayı Baki Bayrak yüzde 38,56, Yeniden Refah Partisi Adayı Mustafa Arık yüzde 13,1, Büyük Birlik Partisi Adayı Öcal Arslankaya yüzde 0,86 oy aldı.

İHA
Kayseri Gündem

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