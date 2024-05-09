Büyükşehir 2024 yılında da Pınarbaşı'ya 'kırsal' yatırımlarını sürdürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2024 yılının ilk 5 ayında Pınarbaşı’ya yatırımlarını ve hizmetlerini sürdürürken, bu kapsamda, 2 bin 700 ton asfalt yama malzemesi kullanılarak 70 mahalle yolunda yaklaşık 350 kilometre üzerinde asfalt çalışması yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri kırsalda sürdürdüğü altyapı ve ulaşım çalışmalarıyla mahalle sakinlerinin konforunu arttırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 2024 yılının ilk 5 ayında Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Pınarbaşı ilçe mahallelerine birçok yatırım yapıldı. 122 mahallesi ve 625 kilometre asfalt yol ağı ile Pınarbaşı’da 2024 yılı içerisinde, 2 bin 700 ton asfalt yama malzemesi kullanılarak, 70 mahalle yolunda yaklaşık 350 kilometre üzerinde asfalt bakım onarım çalışması yapıldı. Ayrıca, 2 adet greyder, 2 adet dozer ve 1 adet ekskavatör olmak üzere 5 adet iş makinesi ile 15 mahallenin 112 kilometre arazi yollarının bakım onarımı da gerçekleştirildi.

Büyükşehir, vatandaşların ulaşım konforunda da birçok çalışma gerçekleştiriyor

Vatandaşların ulaşım konforunda da birçok çalışma gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, 25 kilometre yolun asfalt öncesi yol bakım onarım çalışması yapıldı. Öte yandan muhtelif mahalle yollarında 132 metre çeşitli çap ve ebatta korige boru kullanılarak, yol su geçişi sağlandı.

Öte yandan Pınarbaşı geneli tüm mahalle yollarında trafik ekiplerince kontrolleri yapılmış eksik olan 150 direk, 155 işaret levhası montajı yapılarak trafik güvenliği sağlandı. Büyükşehir Belediyesi, 29 iş makinesi ve 52 personel ile çalışmalarına bu alanda devam ediyor.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Yukarıbeyçayır Mahalle Camii’ne abdesthane de yapılırken, Yeregeçen Camii minaresi yapım işinin temeli de tamamlandı, minare için ise malzeme hazırlanıyor. Hilmiye Camii minaresi, Oğuzlar Camii minaresi, Altıparmak Mahalle Camii ve Kılıçkışla Mahalle Camii, Aslanbeyli Mahalle Camii’nde de çalışmalar sürüyor.

14 mahalleye inşaat malzemesi, tesisat malzemesi, elektrik malzemesi gibi malzeme desteği verildi

Büyükşehir Belediyesi, sosyal yaşamla birlikte tarım ve hayvancılığı desteklemek amacı ile her türlü yatırımı, faaliyet ve hizmeti planlamak, uygulamak, uygulatmak ve koordinasyonunu sağlayıp sonuçlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal mahallelerde sosyal tesislerin ihtiyaçlarının giderilmesi kapsamında 14 mahalleye inşaat malzemesi, tesisat malzemesi, elektrik malzemesi gibi malzeme desteği de verildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçenin mahallerinde ihtiyaç duyulan yapım ve malzeme tespit çalışması ve maliyetlendirme çalışmaları devam ediyor.