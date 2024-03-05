Büyükşehir, 5 yılda 2009 adet etkinlik yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat alanına özel önem veren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla kentte 5 yıl içerisinde birbirinden renkli ve özel festival, şenlik ve konser gibi etkinlikler düzenledi. Büyükşehir, 5 yılda 2009 adet etkinlikte 6 milyon 217 bin 719 kişiye ulaştı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her köşesinde tarihi ve kültürel mirasların eşsiz örneklerine ev sahipliği yapan kadim kent Kayseri’de kültür sanat alanındaki hizmetlere özel önem vermeye devam ediyor.

Ulaşımdan altyapıya, eğitimden sağlığa, tarımdan turizme, spordan kültür sanata hemen her alanda yatırım ve hizmetleriyle Kayserililerin gönlünde taht kuran Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 5 yıl içerisinde çeşitli kültürel etkinlik ve faaliyetlerde vatandaşlarla kucaklaşmaya da ayrı bir önem verdi.

Kayseri’yi kültür ve sanatın merkezi haline getirme yolunda gayret gösteren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda 5 yıl içerisinde gerçekleştirdiği festivallerle, şenlik ve konserlerle Kayserilileri bir araya getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Anadolu’nun parlayan yıldızı Kayseri’de etkinliklerle, şehirdeki dayanışma ve kültürel birlikteliğin güçlendirilmesine önemli katkılarda bulunduklarını ifade etti.

5 yıl içerisinde festivaller, konserler, tiyatrolar, Erciyes etkinlikleri, konservatuvarlar, sergiler, Gastronomi Günleri ve yarışmalar gibi birbirinden renkli ve özel etkinlikler düzenlediklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Büyükşehir olarak, 5 yılda 2009 adet etkinlikte 6 milyon 217 bin 719 kişiye ulaştık” dedi.

Çok Özel Festivaller Düzenlendi

Büyükkılıç, her yıl daha coşkulu, daha fazla dayanışma içerisinde etkinlikler düzenlediklerini belirterek, 5 yıl içerisinde düzenledikleri etkinliklerden bazılarını şöyle açıkladı:

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel Çocuk Festivali, Engelsiz Bahar Şenliği, Üniversite Gençlik Spor Festivali, Yaza Merhaba Gençlik Festivali, Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması, Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali, AVM Çocuk Şenliği, Nefes Kesen 1’inci OFF Road Festivali, Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi’nin düzenlediği Bilim Şenliği, Yerel Tohum Takas Şenliği, Erciyes Kış Festivali, Erciyes’te Şenlik Var, Sanatçılar Sokağı, Kaleiçi Sanat Etkinlikleri, Yürüyüş ve Çocuk Şenliği gibi 7’den 70’e herkesi birleştirici, kaynaştırıcı ve kucaklayıcı festivaller gerçekleştirdik” diye konuştu.

Merkezin dışında ilçe belediyelerinde de çok özel festivaller düzenlendiğini anımsatan Büyükkılıç, “Akkışla Geleneksel Yeni Yoğurt Bayramı ve Kilim Festivali, Uluslararası Âşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali, Akkışla Geleneksel Yeni Yoğurt Bayramı ve Kilim Festivali, Geleneksel Kültür, Turizm ve Bal Festivali, Avşar Türkmenleri Şenliği, Kahramanmaraşlılar Kültür Sanat Festivali, İncesu Geleneksel Kültür Turizm ve Üzüm Festivali’ne katılarak, vatandaşlarla bir araya geldik” ifadelerini kullandı.

Birbirinden Ünlü Sanatçılar Hayranlarıyla Buluştu

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin festivallerin yanı sıra, düzenlediği konserlerle de 5 yıl içerisinde Kayserililere coşkulu günler yaşattığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Hep beraber vatandaşlarımızla el ele, gönül gönle bu şehri daha güzel günlere taşımak için çırpınıyoruz. Bu kapsamda festivallerin yanı sıra birçok konser düzenleyip, sevilen sanatçıları hayranlarıyla buluşturduk. Orhan Hakalmaz Konseri, Metin Şentürk Konseri, Türk Halk Müziği Türkü Dağarcığı Konseri, Türk Sanat Müziği Korosu, Esat Kabaklı Konseri, Ahmet Şafak Konseri, Mustafa Ceceli Konseri, Gece Yolcuları Konseri, Gençlik Yürüyüşü ve Özgün Konseri, Türk Tarihi Notalarıyla Orta Asya Türk Müziği Şöleni, Zafer Bayramı Konserleri kapsamında Ayşen Kaya ve Baha Konseri, TRT Sanatçıları Şehir Konserleri, Üniversite Gençliği Konserleri kapsamında Semih Tercan, Tuğçe Kandemir, Muzaffer Elitaş, İmera, Nihat Altındiş Konserleri düzenlendi.”

Uluslararası Yarı Maraton ve Gastronomi Günleri

Ulusal ve uluslararası birçok yarışmacının katılımıyla büyük heyecana sahne olan Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nun üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini hatırlatan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde 3 gün boyunca birbirinden önemli ve özel etkinliklerin gerçekleştirildiği, Türkiye’nin dört bir yanından katılımcıların olduğu Gastronomi Günleri’nde hem ünlü şeflerden hem de vatandaşlardan tam not aldıklarını ifade etti.

Sergi, Yarışma ve Çok Sayıda Etkinlik

5 yılda 2009 adet etkinlikte 6 milyon 217 bin 719 vatandaşa ulaştıklarının altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak hem Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hem de Kayseri’de kültür faaliyetleri denilince akla ilk gelen kurumlardan olan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) aracılığı ile çok sayıda birbirinden özel, anlamlı, el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı sergi, yarışma ve etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Çok önem verdiği birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Başkan Büyükkılıç, yatırım lideri Kayseri’de hizmetten hizmete koşmaya devam ettiklerini vurgulayarak, “Şehrimiz yaptığımız etkinliklerle, kültür sanat çalışmalarıyla adeta festivaller şehri olma yolunda adım attı. 6 bin yıllık tarihi geçmişiyle medeniyetler şehri Kayseri’de düzenlediğimiz dev organizasyonlarla bu güzide kentimizi tanıtmaya, bugüne kadar olduğu gibi yarın da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.