Büyükşehir, 60 bin metrekarelik çim alanını 1 günde biçebilen aracı temizlik filosuna kattı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla 1 milyon metrekaresi yeşil alan olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde kullanılmak üzere çevre dostu, yeni teknoloji ile donatılmış, 60 bin metrekarelik alanı tek başına 1 günde biçebilen çim biçme aracını temizlik filosuna kattı.

Kent genelindeki park, bahçe ve yeşil alanları ile vatandaşlara temiz, çeşitli donanımlara sahip sosyal yaşam alanları sunan Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında temizlik filosuna çevre dostu araçlar kazandırmaya devam ediyor.

Bu çerçevede Park, Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı’nca, 1 milyon metrekaresi yeşil alan olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde kullanılmak üzere yeni teknoloji ile donatılmış ve en iyi teçhizat ve donanıma sahip çim biçme makinesi, temizlik filosuna dâhil edildi.

Günlük 60 bin metrekare kesim kapasitesi, 130 santimetre ağır hizmet tipi kesim ünitesiyle en zorlu koşullarda dahi mükemmel sonuçlar sağlayan araç, kendini temizleyebilen radyatörü sayesinde bakım kolaylığı da sunuyor. Araç, 810 litre kapasiteli çim toplama haznesi ve 2 metreye kadar yükselme kapasitesiyle maksimum verimlilik için tasarlandı.

60 bin metrekarelik alanı tek başına 1 günde biçebilen ve atıkları yükleyen araç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde hizmet vermeye başlarken, Büyükşehir Belediyesi, Ağaçlandırma ve Bakım Şube Müdürü Cüneyt Canıdemir, “Şu an Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemizdeyiz. Toplam alanı 1 milyon 250 bin metrekare olan alanımızda 1 milyon metrekare çim alanına sahibiz. Bu da sürekli bakım gerektiriyor” dedi.

Başkan Büyükkılıç’ın direktifleriyle yeni teknolojik araçları Büyükşehir Belediyesi’ne kazandırdıklarını ifade eden Canıdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu anlamda da Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’ın bize verdiği direktiflerle yeni teknolojileri takip ettik, en iyi donanımla halkımızın en iyi şekilde ağırlamak adına yeni makineler arıyor, buluyoruz ve bahçemize hizmet vermeye çalışıyoruz. Daha önce kullandığımız benzinli araçlar yerine dizel bir araç olan ve birçok özelliğe sahip olan aracımızı bugün teslim almış durumdayız. 6 çim biçme motorunun yapmış olduğu, 60 bin metrekarelik alanı 1 günde tek başına biçebiliyor. Aynı zamanda halkımızın rahatsız olduğu çim atıklarının tamamını araca yükleyebiliyor.”

Millet bahçesinde 3 adet çim biçme traktörü, 5 adet normal çim biçme makinesi, 3 adet benzinli çim tırpanı ile hizmet verildiğini söyleyen Canıdemir, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde misafirleri temiz bir ortamda ağırlamak için gayret ettiklerini sözlerine ekledi.