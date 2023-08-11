Büyükşehir belediyesi ile yaz dolu dolu geçiyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Spor A.Ş. tarafından düzenlenen ve yoğun ilgi gören Yaz Spor Okulları, Sümer Spor Kompleksi’nde 6 branşta hizmet verirken, vatandaşlar Spor A.Ş. ile yaz mevsiminin keyifli ve dolu dolu geçtiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin yıl boyu düzenlediği kurslar çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlar tarafından çok seviliyor. Yaz Spor Okulları da aynı ilgiyi görmeye devam ederken, vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi Sümer Spor Kompleksi’nde birçok kursun verildiğini ve bu kurslardan çok memnun olduklarını dile getirdi. Spor A.Ş.’nin Sümer Tesisi’ndeki Yaz Spor Okulları hakkında bilgiler aktaran Sümer Spor Tesisi Yöneticisi Emine Zengin, Spor A.Ş. ile yaz kurslarına tüm hızıyla devam ettiklerini ifade ederek, şöyle konuştu;

"Jimnastik, basketbol, voleybol, tenis, okçuluk ve yüzmede şu an bir ve ikinci dönemlerimizi tamamlıyoruz, üçüncü dönemimize kayıtlarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız www.sporaskayseri.com adresinden kayıt olabilirler.”

Çocukların yazı dolu dolu ve eğlenerek geçirebilmeleri için Büyükşehir Belediyesi Sümer Spor Tesisi’ne kayıt yaptırabileceklerini dile getiren Zengin, “Henüz kayıt yaptırmayan tüm vatandaşlarımız, çocuklarının bu dolu dolu sahaları kullanabilmeleri ve yazlarını eğlenceli geçirebilmeleri için hemen başvurularını yapabilir. Spor A.Ş.’nin genel olarak 17 tesisi var, bu 17 tesisinde 16 farklı branşta hizmet veriyoruz. Su kayağından, okçuluğa, atletizmden geleneksel okçuluğa, buz pateninden kayağa kadar, tüm branşlarımız mevcut. 16 branşta hizmet veriyoruz. Bunlarla ilgili de başkanımız sağ olsun sadece çocukları düşünmedi. Kayserili olarak Kayseri’de yetişkinlere de spor okulları açtılar. Yetişkinler için de akşam 18.00’dan 22.00’a kadar branşlarımız mevcut olup, 16 ile 65 yaş arasındaki vatandaşlarımızı da, yeni bir branş yeni bir heyecan arayan ve bu yönde ilgisini yeteneğini geliştirmek isteyen herkesi, Spor A.Ş.’nin tesislerine bekliyoruz” şeklinde konuştu. İki çocuğunu da Yaz Spor Okulları’na kaydettiren Hanife Öztaş , Büyükşehir Belediyesi Sümer Spor Tesisleri’nden çok memnun olduklarını ifade ederek, “Yaz kurslarına da iki çocuğumu da gönderiyorum. Bu sene kızım okçuluğu tercih etti. Oğlum yüzmeyi tercih etti. İkisi de şu an hocalarından çok memnun. Büyükşehir Belediyesi Sümer Tesisleri fazlasıyla dolu dolu. Bütün bölümlerde istediğimiz şekilde, zaten 3 ay şeklinde kayıt yaptırdım. Her ay bir bölümüne gitti çocuklarım. O yönden çok memnunuz. Hem fiyat olarak özel kurslara göre çok iyi hem de eğitim olarak çok iyi” diye konuştu. İlhan Doğan isimli vatandaş da, Büyükşehir Belediyesi Sümer Spor Kompleksi’ne torunlarını getirdiğini ve çok memnun olduğunu belirterek, “Daha önce de diğer torunumla geliyorduk. Çok memnunum. Bir sıkıntımız olduğunda da hemen çözüyorlar. Güzel bir hizmet. Daha önceki torunum hem yüzmeyi, hem de futbolu öğrendi burada. Büyükşehir Belediyesi’nden çok memnunum. Benim torunlarım Büyükşehir Belediyesi ile büyüdü” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a belediyenin hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini ileten ve yüzme kurslarına geldiğini söyleyen Buğra Talha Yalçın ise, “Hocalarım yüzmey bize çok iyi öğretti. Çok mutluyum. Hocalarım çok güzel eğitim veriyor ve yüzmeyi biliyordum burada daha iyi öğrendim, bildiğim çoğu şey var artık. Büyükşehir Belediyesi’yle yaz dolu dolu geçiyor” dedi.

Yüzme kursuna katılan Salih İnanç Koç da, “Yüzüyoruz, farklı farkı yüzme stilleri öğreniyoruz. Gayet memnunum, iyi davranıyorlar ve ilgileniyorlar. Çok güzel yüzdürüyorlar” ifadelerinde bulundu. Basketbol Kursu öğrencilerinden olan Mehmet ise, “Öğretmenimle birlikte burada basketbol oynuyorum. Çok tempolu değilim ama bugün biraz daha tempolu çıktım. Burada çok mutluyum. Belediyemize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.