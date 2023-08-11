Milletvekili Ayşe Böhürler'in katıldığı ASEAN toplantısından sevindiren sonuç

ASEAN Parlamentolar Arası Asamblesi'nin (AIPA-44) 44. Genel Kurulu, 568 delegenin katılımıyla 7 Ağustos'ta Endonezya'nın Jakarta kentinde yaplıdı.

Delegeler arasında dokuz ASEAN üyesi ülkenin parlamento başkanları ve 17 gözlemci ve misafir kuruluşlar bulunuyordu.

Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'in katıldığı ASEAN toplantısında Türkiye ilk kez Gözlemci Ülke statüsü kazandı.

Ülkemiz adına bu müjdeyi veren Milletvekili Ayşe Böhürler yaptığı sosyal medya paylaşımında, 'ASEAN Parlamentolar Arası Asamblesi 44.Genel Kurul toplantısında sürdürdüğümüz diplomasi sonuç verdi. Türkiye gözlemci ülke statüsü elde etti????????Güneydoğu Asya ülke parlamentoları arasında @TBMMresmi olarak yer almak çok önemliydi. Teşekkürler @aipasecretariat' ifadelerini kullandı.



