Büyükşehir Belediyesi kombi alacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi evini katı yakıttan kombili sisteme geçirecek vatandaşların kullanması için 460 adet kombi satın alacak.

Büyükşehir Belediyesi kombi alacak
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; 460 adet kombi satın alacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı; 460 adet kombi satın alınması ihalesinin ilanını yayınladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 223 nolu odada yapılacak olan ihaleye son teklif verme tarihi ise 27 Ağustos olarak belirtildi. Alınan kombiler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde idarenin belirlediği adreslere teslim edilecek.

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Kayseri Gündem

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