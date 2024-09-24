Büyükşehir belediyesi lastik alacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 36 muhtelif çeşit ve ebatlarda lastik ile jant alımı için ihale yapılacak.

Büyükşehir belediyesi lastik alacak
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 36 muhtelif çeşit ve ebatlarda lastik ile jant alımı için ihale yapılacak.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 36 muhtelif çeşit ve ebatlarda lastik ile jant alımı için açık ihale usulü ile ihale yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler tekliflerini 18 Ekim saat 14.30’a kadar verebilecek. Lastik ve jantlar ise işe başlama tarihinden 45 gün içerisinde teslim edilecek.

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