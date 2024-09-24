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Tabanca sesinin geldiği yere giden ekipler cansız bedenle karşılaştı

Nevşehir'de Hacıbektaş Ziraat Odası içerisinden gelen tabanca sesi nedeniyle harekete geçen ekipler, 2 çocuk babası genel sekreterin cansız bedeniyle karşılaştı.

Tabanca sesinin geldiği yere giden ekipler cansız bedenle karşılaştı
Kayseri GündemEditör

Nevşehir’de Hacıbektaş Ziraat Odası içerisinden gelen tabanca sesi nedeniyle harekete geçen ekipler, 2 çocuk babası genel sekreterin cansız bedeniyle karşılaştı.

Edinilen bilgiye göre, Hacıbektaş Ziraat Odası’nda meydana gelen olayda, tabanca sesi duyan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ziraat Odası’na giren sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, başından vurulan Genel Sekreter Kemalettin Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirlendi. Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Kemalettin Ö.’nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kemalettin Ö.’nün intihar ettiği düşünülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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